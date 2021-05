Le Maroc et le Koweït déterminés à donner une forte impulsion à leurs relations bilatérales

Le Maroc et le Koweït sont déterminés à donner une forte impulsion à leurs relations bilatérales au service des intérêts communs des deux pays, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, ministre d’État chargé des affaires du Conseil des ministres du Koweït, Cheikh Ahmad Nasser Al-Mohammed Al Ahmad Al-Sabah.

Dans une déclaration à la presse peu avant sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le responsable koweïtien a souligné que les deux pays sont animés d’une ferme volonté et de la même vision pour conférer des perspectives prometteuses et en élargir l’éventail.

Il a évoqué à cet égard les préparatifs de la prochaine session de la commission mixte bilatérale qui devra se réunir cette année au Maroc, notant que cette rencontre constituera un tournant dans la relation bilatérale et permettra de discuter de divers sujets de coopération et de renforcer les liens entre les deux pays à tous les niveaux.

Cheikh Ahmad Nasser Al-Mohammed Al Ahmad a, en outre, relevé que sa rencontre avec M. Bourita constitue l’occasion de s’arrêter sur les leçons à tirer de la gestion de la pandémie du coronavirus, notamment en termes de renforcement du système de santé, ainsi que l’importance d’une gestion commune de la pandémie.

Par ailleurs, le ministre koweïtien a mis en exergue “les positions historiques et honorables du Maroc” à l’égard du Koweït, rappelant la première visite de Feu SM le Roi Mohammed V au Koweït en 1961, au cours de laquelle le Souverain avait réaffirmé son plein soutien à l’indépendance du pays.

Le Maroc a été l’un des premiers pays à soutenir l’adhésion du Koweït à la Ligue des États arabes au lendemain de son indépendance, a-t-il poursuivi.

Le ministre a salué par la même occasion la position de SM le Roi Mohammed VI soutenant la politique du Koweït et ses efforts pour dépasser les répercussions de la crise entre les pays du Golfe et réunifier et resserrer les rangs arabes.

Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a reçu, vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, ministre d’État chargé des affaires du Conseil des ministres du Koweït, Cheikh Ahmad Nasser Al-Mohammed Al Ahmad Al-Sabah, qui a remis à Son Altesse Royale un message de l’Émir de l’État du Koweït, Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Cette audience s’est déroulée en présence, du côté marocain, du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita et, du côté koweïtien, de l’ambassadeur de l’Etat du Koweït au Maroc, M. Abdellatif Ali Abdallah Saleh Al Yahya, et du directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères, Cheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al Sabah.

LR/MAP