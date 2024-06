Le Maroc et l’Allemagne pour le renforcement la coopération sécuritaire bilatérale

Partager Facebook

Le Directeur Général de la Sûreté Nationale (DGSN) et de la Surveillance du Territoire (DGST), Abdellatif Hammouchi, a effectué une visite de travail, du 24 au 26 juin, à la République Fédérale d’Allemagne, au cours de laquelle il s’est entretenu avec des responsables de la police fédérale allemande (Bundespolizei) et de l’Office fédéral de la police criminelle (BKA), des moyens de renforcement la coopération bilatérale dans les différents domaines sécuritaires.

Au cours de cette visite, survenue à l’invitation officielle de la partie allemande, M. Hammouchi a tenu des séances de travail avec le président de Bundespolizei, Dieter Romann, le président de BKA, Holger Münch, ainsi que d’autres responsables sécuritaires allemands spécialisés dans la lutte contre le terrorisme et la sécurité sportive, indique le pôle DGSN-DGST dans un communiqué.

Les entretiens ont porté plus particulièrement sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée, ainsi que la sécurité des grands évènements sportifs, précise-t-on de même source.

M. Hammouchi et ses interlocuteurs allemands ont également passé en revue le bilan de la coopération entre les deux pays dans le domaine policier, ainsi que l’ensemble des défis sécuritaires qui se posent sur les plans régional et international.

Le Directeur général de la DGSN-DGST et la délégation l’accompagnant ont effectué une visite au Centre conjoint allemand de lutte antiterroriste à Berlin, au cours de laquelle ils a été informés des mécanismes de travail de cette structure en matière de coordination entre les différents appareils de sécurité allemands, et des perspectives de coopération avec les services de sécurité marocains dans la lutte contre les risques de la menace terroriste dans sa dimension transfrontalière.

Le programme de cette visite comprenait également l’examen des opportunités de coopération entre le Maroc et l’Allemagne dans le domaine de la sécurité sportive et des mécanismes d’échange d’expertise et d’assistance technique entre les deux parties pour la sécurisation des grandes manifestations, ajoute le communiqué.

A cette occasion, M. Hammouchi a pris connaissance des dispositifs de sécurité et des normes de sécurité et de protection adoptés par la police de Berlin pour sécuriser la Coupe de l’UEFA, organisée actuellement par la République fédérale d’Allemagne.

Afin de renforcer la coopération dans ce domaine, une délégation sécuritaire marocaine de haut niveau, conduite par M. Hammouchi a effectué une visite de terrain avec le président du BKA aux installations et équipements du stade olympique de Berlin, qui accueille des matchs de l’Euro 2024, ainsi qu’au centre de gestion des opérations de police, qui supervise les protocoles de sécurité et de sûreté lors de cet événement footballistique, selon la même source.

Cette visite visant à s’informer de l’expérience allemande en matière d’organisation et de sécurisation de grands événements s’inscrit dans le cadre des préparatifs avancés menés par les services de sécurité marocains en prévision de l’accueil par le Royaume du Maroc de manifestations sportives et sécuritaires mondiales et continentales, à commencer par la 93e session de l’Assemblée générale d’Interpol, prévue l’an prochain à Marrakech, puis la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et enfin la Coupe du monde 2030, qui sera organisée conjointement avec l’Espagne et le Portugal.

Cette visite officielle témoigne de l’importance de la coopération sécuritaire bilatérale entre le Royaume du Maroc et la République Fédérale d’Allemagne, compte tenu des nombreux domaines sécuritaires d’intérêt commun, et traduit l’engagement résolu de la DGSN et de la DGST dans les efforts internationaux visant à neutraliser les risques et les menaces qui pèsent sur la sécurité régionale et internationale des deux pays, conclut le communiqué.

