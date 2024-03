Le Maroc condamne vigoureusement l’attentat terroriste perpétré près de Moscou, exprime sa solidarité avec les autorités russes (MAE)

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc condamne “vigoureusement” l’attentat terroriste perpétré vendredi au Crocus city hall à Krasnogorsk près de Moscou, revendiqué par l’organisation terroriste DAESH, et qui a causé de nombreux morts et blessés, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger.

Le Royaume du Maroc exprime sa solidarité avec les autorités russes face au terrorisme, ajoute le communiqué, soulignant que le Royaume présente ses condoléances aux familles des victimes et ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés.

LR/MAP