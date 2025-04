Le Parlement colombien réitère son soutien à la souveraineté et l’intégrité territoriale du Maroc

Partager Facebook

Le président du Congrès de la Colombie (Chambre basse du parlement), Efraín José Cepeda Sarabia, a réitéré le soutien du Parlement colombien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.

“Je tiens à réitérer que le Parlement, en tant que représentant légitime du peuple colombien, soutient la souveraineté et l’intégrité territoriale du Maroc et rejette la position malavisée du gouvernement colombien”, a-t-il souligné dans une intervention à l’ouverture, lundi, des travaux du 3e Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud, qui se tient à la Chambre des Conseillers, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

M. Cepeda Sarabia, également premier vice-président de l’Organisation démocrate-chrétienne d’Amérique (ODCA), a ainsi exprimé le rejet catégorique du Parlement colombien de la reconnaissance par le gouvernement de son pays de l’entité fantoche, rappelant l’adoption par le Sénat de deux motions de soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté sur son Sahara.

A cet égard, il a réitéré l’engagement des instances législatives colombiennes à poursuivre leur soutien à l’intégrité territoriale du Maroc, qu’il a qualifié d’”allié” de la Colombie.

Il a aussi rappelé la création au Sénat du groupe d’amitié parlementaire Maroc-Colombie dans l’objectif de renforcer les liens de coopération “stratégique” entre les institutions législatives des deux pays.

Initié par la Chambre des Conseillers en partenariat avec l’Association des Sénats, Shoura et Conseils équivalents d’Afrique et du Monde arabe (ASSECAA), le 3e Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud est placé sous le thème “Les dialogues interrégionaux et continentaux au Sud : Un levier essentiel pour relever les nouveaux défis de la coopération internationale et parvenir à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement commun”.

Les sessions et rencontres de ce forum de deux jours constituent une plateforme pour présenter les opportunités d’investissement disponibles et faire valoir les potentialités de la coopération Sud-Sud, afin de favoriser l’intégration et la complémentarité régionales, promouvoir un partenariat économique solide et élargir les perspectives d’échanges commerciaux.

