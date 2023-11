Le fournisseurs de paiements HPS domine le classement mondial des fonctionnalités

Partager Facebook

Le fournisseurs de solutions et de services de paiement HPS a annoncé, mercredi, qu’il a été classé parmi les trois premiers dans le dernier guide mondial des fournisseurs publié par Datos Insights.

Le rapport 2023 de la société de conseil Datos Insights porte sur les solutions de paiement en évaluant 14 des plus grands fournisseurs mondiaux selon quatre composantes, à savoir la stabilité du fournisseur, le portefeuille client, les caractéristiques technologiques du produit et le service client, indique HPS dans un communiqué, notant que les entretiens clients et les analyses des plateformes des fournisseurs contribuent également aux évaluations finales.

Outre une solide deuxième position dans ce classement, HPS a obtenu le score le plus élevé (93%) dans la catégorie des caractéristiques technologiques du produit, explique la même source, ajoutant que le rapport fait l’éloge des performances techniques de la plateforme PowerCARD et de sa capacité à prendre en charge une très large variété de produits de paiement.

Le rapport met aussi en évidence les points forts de HPS en tant que fournisseur mondial de solutions de paiements, dont les solutions “Cloud natives”, les offres de services bancaires en ligne, les applications mobiles, couvrent tous les besoins des clients en matière d’émission de cartes et de paiements.

“La plateforme PowerCARD de HPS coche de nombreuses cases importantes pour les émetteurs de cartes. La société a obtenu une place parmi les trois premiers dans notre évaluation du Guide des fournisseurs de cartes de débit et est un concurrent solide dans le domaine de l’émission et du traitement des cartes”, a dit David Shipper, conseiller stratégique chez Datos Insights, cité dans le communiqué.

“Nous sommes très fiers de notre performance dans le guide des fournisseurs de cette année. Le rapport met en lumière non seulement les capacités étendues et croissantes de nos solutions PowerCARD, mais également l’importance que nous accordons à établir des relations solides avec nos clients. Cela est confirmé par les témoignages positifs cités dans le rapport, qui soulignent la qualité de notre support, notre réactivité et notre capacité à accompagner nos clients de manière personnalisée en prenant en compte leurs spécificités”, a déclaré Abdeslam Alaoui Smaili, CEO de HPS.

HPS est une multinationale opérant dans la fourniture de solutions et services de paiement pour les émetteurs, les acquéreurs, les processeurs, les opérateurs de réseaux mobiles (MNOs), la grande distribution, les organisations indépendantes de vente (ISOs), ainsi que les switches nationaux et régionaux dans le monde.

