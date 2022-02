L’ASMEX et l’OMPIC renforcent leur partenariat

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) et l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ont procédé, récemment, à la mise à jour de la convention de partenariat signée en 2015 pour élargir son champ d’action et ce, au service des exportateurs marocains.

« Le président de l’ASMEX accompagné de quelques membres du Bureau Exécutif ont reçu le 17 février 2022 au siège de l’association, le Directeur Général de l’OMPIC, Monsieur Abdelaziz Babqiqi qui était accompagné de ses proches collaborateurs. Cette réunion fait suite à la volonté de l’ASMEX et de l’OMPIC de renforcer leur partenariat pour mieux servir les exportateurs marocains notamment dans le cadre de leur sensibilisation sur le volet de la propriété industrielle notamment dépôt de leurs marques, brevets, dessins et modèles…, accompagnant l’offre des produits et services exportables », indique l’ASMEX dans un communiqué.

L’Association a suivi à cette occasion la présentation par l’OMPIC de sa stratégie pour accompagner les entreprises dans notamment le domaine de la propriété industrielle ou la digitalisation joue un rôle important. Elle considère que désormais la propriété industrielle est un élément stratégique et déterminant pour la compétitivité des entreprises au niveau local et à l’Export.

Les deux parties ont convenu à l’issue de cette réunion de mettre à jour la convention cadre de partenariat conclue en 2015 afin d’élargir le champ d’actions des deux partenaires dans l’objectif de mieux sensibiliser, informer et former les exportateurs en matière de propriété industrielle notamment les marques, ainsi que de tenir des réunions régulières de concertation autour des sujets et des problématiques éventuellement rencontrés par les exportateurs dans le domaine d’intervention de l’OMPIC.

Il s’agit aussi de recueillir des propositions à intégrer dans le cadre de l’amendement de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle pour tenir compte notamment des innovations et évolutions technologiques comme le Metaverse.

LR/MAP