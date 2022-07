Larache | L’incendie à la forêt de Bni Ysef Al-Srif maîtrisé à hauteur de 70 pc

Partager Facebook

Les efforts se poursuivent toujours pour venir à bout de l’incendie qui s’est déclaré à la forêt Bni Ysef Al-Srif, relevant du ressort territorial des communes de Souk El Qola et Boujediane, ont indiqué dimanche des sources locales à la province de Larache, précisant que l’incendie a été maîtrisé à hauteur de 70 pc.

Les équipes de pompiers luttent encore contre cinq foyers de moindre importance, ajoutent les mêmes sources, notant que la superficie du domaine forestier concerné par l’incendie s’élève désormais à 5.300 hectares.

Par ailleurs, 1331 familles réparties sur 20 douars ont été évacuées vers des lieux sûrs, selon les mêmes sources qui font état de dégâts matériels ayant affecté 169 habitations.

Des équipes d’intervention au sol, composées de centaines de membres des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, des Forces Auxiliaires, de la Protection Civile et des services des eaux et des forêts et des autorités sécuritaires et locales, ainsi que des volontaires de la population locale, ont été mobilisées, appuyées par des camions-citernes, des ambulances et quatre avions Canadair spécialisés dans la lutte contre les feux de forêts.

LR/MAP