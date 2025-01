Lancement à Rabat de l’offre nationale des colonies de vacances pour la saison 2025

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’offre nationale des colonies de vacances pour la saison 2025 a été lancée, vendredi à Rabat, sous le thème “Les colonies éducatives, un espace d’excellence et d’édification des générations”, en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et des représentants des partenaires institutionnels.

Le lancement de cette édition s’inscrit dans la continuité du processus de promotion des activités de colonies de vacances, un espace éducatif qui promeut les valeurs de la citoyenneté et développe les compétences et les aptitudes des enfants et des adolescents.

S’exprimant à cette occasion, M. Bensaid a indiqué que ce rendez-vous annuel est organisé dans le cadre du partenariat avec la Fédération nationale des colonies de vacances, notant que le ministère œuvre à l’amélioration de la logistique des colonies de vacances, afin d’accueillir le plus grand nombre d’enfants et de jeunes.

Il a également mis en avant le rôle des colonies de vacances dans la construction, la formation et le développement des aptitudes des enfants, soulignant les efforts soutenus en vue de mettre à jour et améliorer les programmes pédagogiques proposés aux enfants au sein de ces espaces.

En outre, il a jugé nécessaire pour toutes les parties prenantes de conjuguer leurs efforts, appelant les partenaires à exploiter les espaces des colonies de vacances tout au long de l’année afin de former les enfants et les jeunes et de développer leurs compétences et leurs talents dans plusieurs domaines.

Pour sa part, le président de la Fédération nationale des colonies de vacances, Mohamed Kiliouine, a fait remarquer que les colonies de vacances constituent une école d’apprentissage et de valeurs ainsi qu’un espace d’excellence et de formation des générations. Il a aussi noté que les colonies de vacances ont contribué, au fil des années, à l’épanouissement des enfants et des jeunes.

L’édition de cette année sera marquée par la participation de filles et de garçons issus des zones rurales, d’enfants handicapés, d’enfants en contact avec la loi et d’enfants de la diaspora marocaine, a-t-il fait savoir, ajoutant que cette année verra l’ouverture de nouvelles colonies de vacances.

Le programme national des colonies de vacances pour la saison 2025 bénéficiera à environ 100.000 enfants et adolescents. S’y ajoutent des colonies de vacances de proximité au cours du printemps et de l’été 2025, qui devraient bénéficier à 60.000 enfants âgés de 7 à 15 ans.

Le lancement du Programme national de colonie de vacances a été marqué par le renouvellement de la convention de partenariat entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Fédération nationale des colonies de vacances, en vue d’améliorer et de renforcer les services offerts aux enfants et aux jeunes bénéficiaires.

LR/MAP