La présidente de l’autorité israélienne des marchés des capitaux attendue au Maroc pour la 47e conférence de l’OICV

La présidente de l’autorité israélienne des marchés des capitaux, Anat Guetta, se rendra au Maroc pour participer à la 47ème conférence annuelle de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), qui se tiendra à Marrakech du 17 au 19 octobre courant.

Un communiqué de ladite autorité précise que Guetta exposera lors de la conférence ses positions concernant la finance ouverte, la technologie financière et les crypto-monnaies, en plus de leur impact, avantages et risques.

Selon Anat Guetta, “le plus grand défi dans la mise en œuvre de l’innovation technologique sur les marchés financiers est la nécessité de continuer à apprendre et d’accompagner le rythme des changements apportés par les nouvelles technologies. En tant que régulateurs, il est de notre responsabilité d’égaliser les opportunités financières pour le public, les entreprises participantes et entrepreneurs».

Elle a ajouté: “Moi je crois au partenariat car nous apprenons les uns des autres, et nous devons faire un effort pour créer un espace mondial qui permet, d’une part, l’activité légitime, et, d’autre part, gère les risques associés à cette activité, et je suis convaincue que cette conférence est le bon endroit pour construire une coopération internationale à cet égard”.

Selon le communiqué, le mois dernier, Israël a fait une réalisation importante dans la promotion de l’innovation financière, «en accordant les premières licences à quatre sociétés de technologie financière qui seront les pionnières de la révolution financière de la consommation en Israël».

Il est à noter que la réunion annuelle de l’Organisation internationale des commissions de valeurs, qui se tient pour la première fois au Maroc, réunit chaque année les représentants d’une centaine de régulateurs des marchés financiers ainsi que d’autres membres de la communauté financière internationale.

L’Organisation internationale des commissions de valeurs est l’institution de référence dans le domaine de la réglementation des marchés de capitaux dans le monde.

L’Organisation coopère avec le Groupe des Vingt (G20), le Conseil de stabilité financière (CSF), la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui adoptent ses normes comme référence pour le secteur financier.

LR/MAP