Ligue des Champions Féminine de la CAF | Marrakech et Rabat désignées villes hôtes

Les villes de Marrakech et de Rabat abriteront les matches de la Ligue des Champions Féminine de la Confédération Africaine de Football, prévue du 31 octobre au 13 novembre prochain, a annoncé dimanche la CAF.

La compétition, à laquelle prendra part, notamment, l’AS FAR, se jouera au complexe sportif SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat et au Grand stade de Marrakech, indique l’instance africaine dans un communiqué publié sur son site web.

La finale du tournoi aura lieu au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, précise la même source.

Huit clubs participeront à la plus grande compétition de club de football féminin d’Afrique. Le groupe A comprend le club hôte, l’AS FAR, médaillé de bronze lors de la dernière édition, le Simba Queens SC (Tanzanie), les Green Buffaloes (Zambie) et les Determine Girls (Liberia). Le groupe B comprend les Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), les Bayelsa Queens (Nigeria), le Wadi Degla (Egypte) et le TP Mazembe (RD Congo).

LR/MAP