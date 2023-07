La distinction décernée à M. Azoulay, une reconnaissance des efforts du Maroc dans le processus de paix, sous le leadership de SM le Roi (Conseiller à la présidence palestinienne)

Partager Facebook

Grâce à la vision perspicace et à la sagesse de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, le Maroc fait partie des rares pays qui ont toujours adopté une approche politique “claire et équilibrée” vis-à-vis de la cause palestinienne et du processus de paix au Proche-Orient, a déclaré à la MAP M. Ali Aouad, acteur politique et des droits de l’Homme palestinien.

M. Aouad réagissait à l’octroi par le Président israélien, M. Isaac Herzog, de la médaille d’honneur présidentielle au Conseiller de SM le Roi, M. André Azoulay.

M. Aouad a rappelé que la Palestine et le Maroc sont liés par des relations stratégiques, grâce à la clairvoyance et à la vision perspicace de SM le Roi Mohammed VI, ainsi qu’au génie de feu Sa Majesté Hassan II, l’un des plus grands promoteurs de la paix au Proche-Orient.

Il a relevé que grâce aux Hautes Orientations Royales, le Royaume continue de défendre le droit légitime du peuple palestinien à un Etat indépendant, ainsi que l’identité d’Al Qods et les droits des Maqdessis.

“A l’invitation du Conseiller de SM le Roi, M. André Azoulay, j’ai visité la ville d’Essaouira, symbole de la paix. Aujourd’hui, le Maroc est un pays qui œuvre pour la paix, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, s’est-il félicité.

M. Aouad a, en outre, loué le soutien exprimé par le Maroc vis-à-vis des positions palestiniennes au sein des différents forums internationaux, ajoutant que cette attitude indéfectible du Royaume est en harmonie avec le militantisme du peuple palestinien en faveur de la liberté et du vivre ensemble.

