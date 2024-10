GITEX Global | Mezzour expose à Dubaï les grands axes de la stratégie “Maroc Digital 2030”

Partager Facebook

La ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a présenté, lundi, dans le cadre de la 44ème édition du GITEX Global à Dubaï, les grands axes de la stratégie “Maroc Digital 2030”.

Lors d’une conférence organisée en marge du Forum, Mme Mezzour a mis en avant les grands lignes de la stratégie “Maroc Digital 2030”, élaborée en droite ligne des Hautes Orientations Royales dans le but d’ériger le Royaume en hub digital pour accélérer le développement social et économique national, et impulser l’économie numérique.

Ainsi, la ministre a passé en revue, lors de cette conférence tenue sous le thème “Dynamique numérique au Maroc”, les principales caractéristiques du secteur numérique au Maroc, citant notamment les compétences jeunes et performantes dans les différents domaines de la technologie avancée, la position stratégique et les multiples incitations offertes aux investisseurs par le gouvernement.

Mme Mezzour a également souligné les initiatives digitales lancées dans le cadre de la stratégie “Maroc Digital 2030” et leur contribution à la promotion de la diversification économique, appelant les différents acteurs, publics et privés, présents à cet événement et les investisseurs, à visiter le Maroc pour découvrir les différentes opportunités qu’il recèle dans ce domaine.

La ministre a également invité les participants à prendre part à la troisième édition du GITEX Africa qu’accueillera le Maroc en avril 2025.

Le GITEX Global réunit plus de 6500 exposants, 1800 startups et plus de 1200 investisseurs issus de près de 180 pays.

D’autre part, cet événement mondial, qui se poursuit jusqu’au 18 octobre, a été l’occasion pour le ministère de la Santé et de la Protection sociale de mettre en avant, à travers ses cadres, l’expérience et l’expertise marocaines en matière de numérisation des services de santé pour améliorer le système de santé dans le Royaume.

De son côté, la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca participe à cet évènement dans l’objectif de promouvoir l’adoption des nouvelles technologies, tant au sein de ses structures qu’entre ses membres, en ligne avec les ambitions stratégiques du Maroc en matière de transformation numérique.

GITEX Global 2024 se veut une plateforme pour établir et renforcer des partenariats, lancer de nouvelles solutions et créer des alliances internationales, contribuant ainsi à accélérer la transformation sociale et économique mondiale fondée sur l’intelligence artificielle.

LR/MAP