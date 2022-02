Expo 2020 Dubaï | Organisation d’une journée agricole au sein du pavillon marocain

Partager Facebook

Une journée agricole a été organisée, vendredi, au sein du pavillon marocain à l’Expo 2020 Dubaï, sous le thème « Le Maroc, Royaume du goût et terre d’opportunités », indique le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Cette journée, qui a été présidée par le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Redouane Arrach, a pour objectif de promouvoir l’attractivité et les opportunités d’investissement qu’offrent les secteurs de l’agriculture et de la pêche au Maroc, fait savoir un communiqué du ministère.

Ladite journée s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’alimentation et de l’agriculture « Alimentation, Agriculture et Moyens de Subsistance », organisée par Expo 2020 Dubaï du 17 au 23 février 2022.

En présence du président de la Confédération marocaine agricole du développement rural (COMADER) et du président de l’Autorité arabe pour l’investissement et le développement agricole, de professionnels, décideurs et acteurs économiques internationaux, le programme a porté sur la présentation du secteur agricole marocain et les principales réalisations lors des dix dernières années, ainsi que les perspectives de développement dans le cadre de la nouvelle stratégie « Génération Green 2020-2030 », le climat des affaires et les opportunités d’investissement au Maroc.

A cette occasion, le président de l’Autorité arabe pour l’investissement et le développement agricole et les investisseurs Emiratis présents, ont souligné, partant de leurs expériences au Maroc, le climat favorable à l’investissement en agriculture au Maroc sur tous les plans.

Les opérateurs présents ont pu partager leurs expériences d’investissement respectives dans le domaine agricole. L’évènement a été l’occasion de présenter aux participants l’offre origine Maroc et d’organiser des dégustations de produits de terroir marocains.

Cette journée a, également, été marquée par des rencontres bilatérales et la visite de pavillons de plusieurs pays au sein de l’expo universelle à savoir, le pavillon des Emirats Arabes Unis, le pavillon de l’Arabie Saoudite, le pavillon d’Israël, le pavillon du Japon et le pavillon de la Corée du Sud.

LR/MAP