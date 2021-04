Etats-Unis | Les personnes entièrement vaccinées peuvent sortir sans masque

Partager Facebook

Les personnes entièrement vaccinées aux Etats-Unis peuvent désormais ne pas porter de masque à l’extérieur, ont indiqué mardi les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

“Si vous êtes entièrement vacciné et que vous souhaitez participer à un petit rassemblement en plein air avec des personnes vaccinées et non vaccinées, ou dîner dans un restaurant en plein air avec des amis de plusieurs foyers, la science montre que si vous êtes vacciné, vous pouvez le faire en toute sécurité sans masque”, a déclaré la directrice des CDC, Dr Rochelle Walensky, lors d’un briefing virtuel à la Maison Blanche mardi.

“En général, pour les personnes vaccinées, les activités en plein air sans masque sont sans danger. Cependant, nous continuons à recommander le port d’un masque dans les lieux et environnements extérieurs bondés, tels que les stades et les concerts, où la capacité à maintenir une distance physique est réduite et où de nombreuses personnes non vaccinées peuvent également être présentes”, a précisé Mme Walensky.

Les CDC conseillent aux personnes vaccinées de continuer à porter des masques dans les lieux publics intérieurs, tels que les centres commerciaux, les cinémas ou les musées.

Les CDC considèrent que les personnes sont totalement vaccinées deux semaines après avoir reçues les deuxièmes doses des vaccins Pfizer/BioNTech ou Moderna ou deux semaines après le vaccin unidose Johnson & Johnson.

Quelque 230 millions de doses de vaccins ont été administrées aux Etats-Unis jusqu’à mardi, selon les CDC, avec une moyenne de 3 millions d’injections par jour.

LR/MAP