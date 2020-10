Distinction | Orange Maroc dévoile les vainqueurs du “Prix de l’Entrepreneur Social 2020”

Partager Facebook

Acteur engagé auprès des talents du numérique, Orange Maroc a mis en place cette 10ème édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM) afin de continuer à favoriser l’éclosion de ces entreprises et startups innovantes, instigatrices de changement, qui présentent des opportunités prometteuses en termes d’impact sociétal dans des domaines tels que la santé, le paiement mobile, l’éducation ou encore l’agriculture.

Comme depuis son lancement, le concours a débuté par une phase locale qui a connu une fois encore un engouement important avec pas moins de 70 dossiers marocains déposés. Suite aux évaluations réalisées par le comité de lecture pour désigner les 10 projets présélectionnés, Orange Maroc a organisé une séance de pitchs où chacun des finalistes est venu défendre son projet devant un jury prestigieux constitué d’experts de renom, issus de grandes institutions publiques et privées.

Suite au verdict du jury, les projets récompensés cette année sont les suivants:

Le 1er Prix a été attribué à Valenvi, un projet qui cherche à révolutionner la gestion des déchets en Afrique à l’aide d’outils technologiques qui permettent plus de compréhension des opérations. Concrètement, la startup a conçu un capteur connecté qui permet de remonter le niveau de remplissage des poubelles en temps réel, d’optimiser les passages de collecte et de réduire le coût opérationnel de collecte de 50% sans oublier l’impact environnemental lié aux tournées des camions et au débordement des poubelles.

Le 2ème prix a été décerné à Pip Pip Yalah, une application de covoiturage inter urbain, disponible sur IOS et Android, qui permet à ses membres de voyager confortablement tout en faisant des économies.

Le 3ème prix a quant à lui été remis à Dealkhir, dont le modèle propose aux consommateurs de devenir en même temps donateurs. A travers une large gamme de produits et de services, issus de différents secteurs (l’hôtellerie, la grande consommation et l’agroalimentaire), Dealkhir propose un prix compétitif et promotionnel à ses utilisateurs tout en leur permettant de contribuer au développement social et sociétal du Maroc. Contrairement aux plateformes de deal classiques, Dealkhir permet de soutenir de nombreuses associations qui portent des projets à fort impact social, tels que l’aide aux personnes dans le besoin, le développement d’une école ou encore la défense d’un espace environnemental.

Pour sa seconde édition nationale, le prix Féminin a été décerné à Cuimer, une startup spécialisée dans la transformation des peaux de poisson destinées à être jetées, en cuir exotique de poisson grâce à son savoir-faire technologique. A base de ce cuir, Cuimer fabrique des produits de haute maroquinerie en cuir de poisson comme des sacs, portefeuilles, étui à passeport etc.

En plus des lots individuels, les 4 lauréats nationaux sont qualifiés pour participer à la grande finale internationale et entreront donc en compétition avec ceux des 17 pays d’Afrique et du Moyen-Orient où le groupe Orange est présent. De plus, à l’occasion de ce 10e anniversaire, Orange a souhaité récompenser plus de start-ups avec le lancement du Prix féminin international d’une valeur de 20 000€ et l’ajout d’un Prix spécial d’une valeur de 10 000€ propre à cette édition, pour un projet permettant l’amélioration du quotidien des personnes dites « vulnérables » (en situation d’handicap, d’exclusion, de précarité sociale et économique…).

Ce seront donc au total 5 prix qui seront décernés par le jury du Grand Prix international. La cérémonie de remise des prix internationaux aura quant à elle lieu lors de des AfricaCom Awards prévus en novembre prochain lors de l’évènement digital Africa Tech Festival.

Cette nouvelle édition du POESAM traduit l’engagement d’Orange Maroc à poursuivre sa démarche d’opérateur responsable, humain et solidaire qui vise à mettre la technologie et l’innovation numérique au profit du développement socioéconomique, tout en apportant son soutien et son expertise au service des entrepreneurs marocains.

