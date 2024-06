Début de l’opération de distribution des aides médicales acheminées aux Palestiniens de Gaza sur Hautes instructions de SM le Roi

Partager Facebook

L’opération de distribution des aides médicales marocaines acheminées aux populations palestiniennes de Gaza sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a démarrée mardi.

Le Croissant Rouge palestinien, qui a réceptionné, au point de passage « Karam Abu Salem », ces aides médicales constituées de 40 tonnes de produits médicaux contenant notamment des dispositifs pour la prise en charge des brûlures, et des urgences chirurgicales et traumatologiques, ainsi que des médicaments de première nécessité, a procédé à leur distribution dans une première étape au niveau de l’hôpital « Al Amal » à Khan Younès, a rapporté l’agence de presse MAP.

Ces aides interviennent pour renforcer le fonctionnement des quelques hôpitaux encore opérationnels dans la Bande de Gaza et d’accroître leur performance afin qu’ils puissent continuer à fournir des services médicaux et de santé vitaux, a indiqué la même source.

Selon la porte-parole du Croissant Rouge palestinien, Nebal Farsakh, ces aides seront distribuées par la suite aux fournisseurs des services médicaux et aux hôpitaux publics dans la Bande de Gaza, dont l’hôpital du Croissant rouge à Khan Younès et les autres points de santé mis en place dans l’ensemble de cette enclave palestinienne.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Farsakh a indiqué que le Croissant rouge palestinien salue hautement les initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Ses efforts sincères pour soulager les souffrances des citoyens palestiniens dans la bande de Gaza à travers le déploiement de cette opération humanitaire d’aide médicale en ce moment critique où les quelques hôpitaux encore en service dans l’enclave souffrent d’un manque criant de produits médicaux et de médicaments.

L’acheminement par le Royaume du Maroc de 40 tonnes de médicaments et de produits médicaux intervient à un moment où le secteur de santé dans la bande de Gaza est au bord de l’effondrement à cause de la pénurie de produits médicaux et de médicaments surtout après la fermeture par l’occupant du point de passage terrestre de Rafah voici plus de 40 jours, a-t-elle dit, notant que depuis cette fermeture, aucune aide médicale n’a pu être acheminée dans ce territoire palestinien.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger avait indiqué, lundi, que l’opération humanitaire d’aide médicale, ordonnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, comprend 40 tonnes de produits médicaux destinés aussi bien aux adultes qu’aux enfants en bas âge.

Sa Majesté le Roi a bien voulu prendre en charge une grande partie de l’aide, sur les deniers personnels du Souverain, selon la même source.

LR/MAP