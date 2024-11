Dakhla | La FM6SS lance l’Académie Africaine des Sciences de la Santé

Partager Facebook

La Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé a annoncé le lancement de l’Académie Africaine des Sciences de la Santé (African Academy of Health Sciences/AAHS), une institution dédiée à la promotion de la recherche et du développement dans le domaine des sciences de la santé en Afrique.

La cérémonie de lancement s’est déroulée ce samedi à l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé à Dakhla, indique un communiqué de la Fondation.

Située à Dakhla, l’Académie Africaine des Sciences de la Santé a pour mission de promouvoir une coopération Sud-Sud fédératrice, mobilisatrice pour une souveraineté sanitaire africaine. Elle a pour objectif de créer un espace d’échange et de partenariat pour promouvoir la recherche scientifique en santé, dans un contexte qui s’adapte aux spécificités de l’Afrique. Elle met également l’accent sur l’excellence dans l’enseignement des sciences de la santé, en proposant des formations qui répondent aux besoins du continent.

Le rôle de l’AAHS consiste également à fédérer des experts, à travers la création de réseaux africains, pour mettre en place des stratégies, mener des projets de recherche, diffuser les connaissances et les bonnes pratiques en santé, devenant ainsi une instance et une task force majeure pour la santé africaine.

L’AAHS entretient des partenariats stratégiques avec des institutions comme l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et des acteurs de l’industrie pharmaceutique pour encourager la coopération en matière de santé.

Elle participe également à la collecte et à l’analyse des statistiques en matière de santé à travers l’initiative Big Data et agit à titre non-lucratif en tant qu’observatoire africain, répondant aux questions de santé publique des pouvoirs publics marocains et des instances africaines ou mondiales.

Les champs d’action de l’Académie regroupent la santé humaine (santé publique, urgences, cardiologie), la santé animale (vétérinaire et sécurité alimentaire), ainsi que la santé environnementale (réchauffement climatique, désertification, eau et stress hydrique).

À travers ses différentes initiatives, l’AAHS ambitionne de devenir un Hub pour le développement de la santé en Afrique, favorisant l’innovation scientifique et l’organisation de colloques et congrès pour contribuer à l’amélioration durable des systèmes de santé africains.

