Chronologie des accords de coopération signés entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis depuis l’intronisation de SM le Roi Mohammed VI

17 novembre 1999

– Signature à Casablanca d’une convention de coopération et de partenariat entre la Chambre de commerce, d`industrie et de services de Casablanca et la Chambre de commerce et d`industrie d`Ach-Charika aux Emirats Arabes unis.

19 novembre 1999

-Signature à Fès d`une convention de jumelage et de coopération entre les Chambres de commerces et d`industrie de la région de Fès-Boulemane et d`Ach-Charika aux Emirats Arabes Unis.

25 juin 2001

-Signature à Rabat d’une convention d’investissement pour la mise en œuvre de mesures incitatives douanières et fiscales entre le Maroc et le groupe Maroco-Émirati pour le développement (Somed).

26 juin 2001

-Signature à Agadir de plusieurs accords de coopération entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis portant sur le transport aérien, l’établissement d`une zone de libre-échange et la coopération en matière administrative.

5 février 2002

-Signature à Dubaï d’un accord de jumelage entre le port de Casablanca et les ports de Dubaï aux Emirats Arabes Unis, dans le cadre du renforcement des relations de coopération bilatérale et en application des dispositions du procès-verbal de la haute commission mixte.

12 septembre 2002

-Signature à Rabat d’une convention relative à la contribution de 300 millions de dollars (3,3 milliards de dh environ) du Fonds Abou-Dhabi pour le développement économique arabe au profit de l’agence spéciale pour le financement du projet portuaire Tanger-Méditerranée.

20 mars 2003

-Signature à Rabat de trois accords de coopération dans le domaine de la poste et des services financiers entre Barid Al Maghrib et la Poste des Emirats Arabes Unis, concernant les domaines des transferts de fonds, des colis postaux et du courrier accéléré.

26 août 2003

-Signature à Rabat d’un accord entre le gouvernement marocain et la société Émiratie de tourisme “Ghantoute” pour la construction d’unités hôtelières à Marrakech pour un investissement global de 220 millions de dh.

22 septembre 2003

-Signature à Abou-Dhabi d’un protocole de coopération dans les domaines juridique et judiciaire entre le ministère marocain de la Justice et le ministère émirati de la Justice, des Affaires islamiques et des Waqf.

24 septembre 2003

-Signature d’un accord commercial entre la Royal Air Maroc et Emirates Airlines prévoyant de développer les ventes réciproques sur l’Afrique de l`Ouest, via le HUB de Casablanca, sur les vols Royal Air Maroc et vers le Sud-Est asiatique, via Dubaï, sur les vols d’Emirates Airlines.

16 février 2004

Signature à Abou Dhabi de plusieurs accords de coopération entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis à l`issue des travaux de la 3-ème session de la commission mixte maroco-émiratie.

Les documents signés ont porté sur la coopération touristique, un programme exécutif de l’accord en matière d`information relatif à la période 2004-2006 et un programme exécutif du protocole de coopération culturelle pour la même période.

11 octobre 2004

-Signature à Oued Rmel (Est de Tanger), d’un accord de coopération entre l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée (TMSA) et Jbel Ali Free Zone International (JAFZI), relatif à l’exploitation et la commercialisation des zones franches de Tanger-Méditerranée.

7 février 2005

-Signature à Rabat d’un mémorandum d’entente sur la coopération en matière des affaires islamiques entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis afin d’insuffler une nouvelle dynamique notamment dans le domaine de la promotion des valeurs islamiques pour faire face à l’extrémisme.

17 mai 2005

-Signature à Rabat, entre la Caisse de dépôt et de gestion CDG, la société SABR Aménagement et Dubai International Properties DIP, d`un protocole d`accord pour le lancement du projet d’investissement immobilier “Amwaj” portant sur l’aménagement de la vallée de l`Oued Bouregreg.

21 avril 2006

-Signature à Rabat, entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis, d’un accord de coopération judiciaire portant sur les procédures pénale, civile, commerciale, l’extradition des criminels et le statut personnel.

2 mai 2006

-Signature à Rabat, entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis, d’un accord de coopération militaire.

5 juin 2006

-Signature d’une convention entre le Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) et l`autorité des marchés financiers des Emirats Arabes Unis (Securities and Commodities Authority), portant sur la consultation, la coopération et l’échange d`information.

23 juillet 2006

-Signature au palais royal à Casablanca du procès-verbal des travaux de la 4-ème haute commission mixte et de plusieurs accords de coopération sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI et le président de l`Etat des Emirats Arabes Unis, SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane.

8 novembre 2006

-Signature à Rabat d’une convention de concession du terminal à hydrocarbures du port Tanger Med pour une durée de 25 ans entre l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) et le consortium formé des sociétés Horizon Terminals Limited, filiale du groupe Emirates National Oil Company (ENOC), Afriquia SMDC (Maroc) et Independant Petroleum Group (Koweït).

24 novembre 2006

-Signature à Rabat d’un mémorandum d’entente entre le Groupe immobilier marocain “Addoha” et le Holding émirati “Al Qudra”.

Ce mémorandum porte sur la création d’une société mixte pour la réalisation de projets en commun, qui concernent les secteurs immobilier et touristique.

14 décembre 2006

-Signature à Casablanca d’une convention entre le Groupe Addoha et la Société Maroc-Emirats Arabes Unis de Développement (SOMED) portant sur le rapprochement des deux sociétés dans le secteur de la construction de logements.

27 mars 2007

-Signature à Casablanca d’un protocole d`accord entre la wilaya de la région du grand Casablanca et les autorités de l`Etat des Emirats Arabes Unis (EEAU), pour le financement de la construction à Casablanca du Centre Hospitalier pluridisciplinaire “Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane”, pour un montant de 100 millions de dollars.

28 mars 2007

-Signature à Casablanca d’un mémorandum d`entente entre l`Office national des aéroports (ONDA) et la société émiratie “Al Hal Al Kabida”, portant sur la réalisation d`une grande station de fret aérien à l`aéroport de Benslimane.

3 avril 2007

-Signature à Rabat d’un accord de partenariat et de coopération entre la fédération nationale du scoutisme marocain (FNSM) et Emirates Scout association.

23 mai 2007

-Signature à Rabat des conventions d`application du mémorandum pour la mise en œuvre du projet “Saphira” relatif au développement et à la valorisation de la corniche de Rabat, supervisé par le groupement emirati “Eaâmar Properties PJSC”.

24 juillet 2007

-Signature d’un protocole de coopération technique dans le domaine de l`emploi entre le Maroc et l’Etat des Emirats Arabes Unis.

20 août 2007

-Signature à Abou Dhabi d’un accord de coopération entre la Royal Air Maroc (RAM) et la compagnie émratie Etihad Airways, portant sur l’organisation de vols communs sur le continent africain.

6 septembre 2007

-Signature à Rabat d’un pacte d’actionnaires entre l’Agence pour l’aménagement de la vallée de Bouregreg et le Consortium émirati Al Maabar International LLC, portant sur le développement de la 1ère séquence du projet d`aménagement de la vallée de Bouregreg, dite Bab Al Bahr.

Novembre 2007

-Signature au Maroc d’un mémorandum d’entente entre Regional Air Lines et le transporteur aérien low cost “Air Arabia” (Emirats Arabes Unis).

En vertu de cet accord de partenariat, signé côté marocain par le Groupe Holmarcom, principal actionnaire de Regional Air Lines, l’Emirati Air Arabia établit son deuxième hub à Rabat fournissant ainsi à l`aéroport Sharjah, basé aux Emirats arabes unis, une plate-forme d`accès aux grands marchés de la région EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique).

4 décembre 2007

-Signature à Casablanca d’une convention de partenariat entre le ministère du développement social, de la Famille et de la solidarité et les sociétés “Rak Ceralicks” des Emirats Arabes Unis et “Assala Development” du Maroc portant sur la protection des personnes défavorisées.

10 décembre 2007

-Signature à Abou Dhabi d’un accord de prêt entre la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) et le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement (FAD), d’un montant de 50 millions de dollars pour le financement de la construction du tronçon Oued Inaouen-Taza de l`autoroute Fès-Oujda.

16 décembre 2007

-Signature à Abou Dhabi d’un accord entre la société maroco-émiratie du commerce et investissements EMROUK et la banque nationale émiratie, pour le financement de la construction de deux tours à Abou Dhabi.

23 janvier 2008

-Signature à Ajman d’un accord de coopération culturelle entre l`Union des Ecrivains du Maroc (UEM) et le département de la culture et des médias de l`émirat d`Ajman, visant à renforcer la communication culturelle entre les deux parties.

4 mars 2008

-Signature à Abou Dhabi de deux accords entre la fondation Forum d’Asilah et le fonds d’Abou Dhabi pour le développement (ADFD), relatifs au financement de la construction d’une école primaire et d’une gare routière pour un montant global de plus 4 millions de dollars.

2 juillet 2008

-Signature à Abou Dhabi d’un accord entre la municipalité d`Abou Dhabi et le bureau français d`ingénierie et conseil (Jacobs France) portant sur la réalisation du Centre Hospitalier pluridisciplinaire Cheikh Khalifa Ben Zayed de Casablanca dont le coût s’élève à 100 millions de dollars.

25 mars 2010

-Signature à Rabat d’un mémorandum d`entente entre la société “Parc Zoologique National” et Mountazah Aïn Lilhayat Elberrya d`Abou Dhabi (Parc zoologique émirati).

11 juillet 2010

-Signature à Asilah d`une convention de coopération dans le domaine culturel entre la Fondation du Forum d`Asilah et l`Instance Abou Dhabi du patrimoine et de la culture.

1er novembre 2010

-Signature à Charjah d’un mémorandum d’entente entre la chambre de commerce et d`industrie du Charjah et la chambre de commerce et d`industrie et des services du Nador visant la coopération économique entre les deux instances.

19 janvier 2011

-Signature à Dubaï d’un accord de coopération entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis portant sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l`administration électronique et de la valorisation des ressources humaines.

27 janvier 2011

-Signature à Agadir de deux accords sur la pêche artisanale et le développement de l’aquaculture entre l`Institut national de recherche halieutique (INRH) et un groupe émirati, en marge du 1er salon international Halieutis.

29 mars 2011

-Signature à Dubaï d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis pour le renforcement de la coopération bilatérale en matière de promotion de l’enseignement universitaire.

11 avril 2011

-Signature à l`Emirat de Sharjah d’une convention de jumelage et de coopération entre les Journées du patrimoine de Sharjah et le Moussem culturel de Tan-Tan, dans l`objectif de donner plus de rayonnement aux deux manifestations.

20 juin 2011

-Signature à Abou Dhabi d’un procès-verbal d’échange des instruments de ratification d’un accord de coopération judiciaire en matière pénale, civile, familiale et d’extradition de criminels entre le Maroc et l’Etat des Emirats Arabes Unis.

27 octobre 2011

-Signature à Dubaï d’un mémorandum d’entente et de coopération entre le Centre marocain de promotion des exportations (Maroc Export) et Dubaï Export, visant le renforcement de la coopération commerciale et économique bilatérale.

10 juillet 2012

-Signature à Fès d’une convention de partenariat entre le festival du théâtre universitaire de Fès et le théâtre national d’Ajman, en matière de coopération culturelle et scientifique.

16 janvier 2013

-Signature à Abou Dhabi d’un accord cadre entre le ministère de l’Energie, des mines, de l’eau et de l’environnement et la compagnie émiratie Masdar pour le renforcement de la coopération dans le domaine des énergies propres et renouvelables.

Mai 2013

-Signature à Abou Dhabi d’un Mémorandum d’entente pour le développement d’un Resort du désert à Dakhla, entre le ministère du tourisme, la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique et le Groupe Emirati Al Shafi Investment group.

Mai 2014

-Signature à Rabat d’un accord entre Maroc Telecom et l’opérateur émirati Etisalat, en vue d’acquérir ses filiales présentes au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Niger, en République centrafricaine et au Togo.

Cet accord inclut également Prestige Telecom qui fournit des prestations IT pour le compte des filiales d’Etisalat dans ces pays.

8 février 2015

-Signature à Sharjah d’un mémorandum d’entente entre les villes de Sharjah et de Tanger, en vue de promouvoir la coopération entre les deux parties dans les domaines économique, culturel, sportif et de la jeunesse.

17 mars 2015

-Signature au Palais Royal de Casablanca de plusieurs accords de coopération bilatérale entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis, sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, et SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Prince Héritier d’Abou Dhabi, Commandant suprême adjoint des Forces armées de l’Etat des Emirats Arabes Unis.

-Accord dans le domaine sécuritaire et la lutte contre le terrorisme.

-Mémorandum d’entente sur la création d’une commission mixte des affaires consulaires.

-Mémorandum d’entente entre l’académie marocaine des études diplomatiques et l’académie diplomatique émiratie.

-Mémorandum d’entente dans le domaine de la mise en quarantaine dans le domaine agricole et la protection des plantes et l’échange des produits agricoles.

-Mémorandum d’entente dans le domaine de la santé vétérinaire et la sécurité des produits animaux et de la mer.

-Mémorandum d’entente dans le domaine de la mise en valeur agricole et l’élevage.

-Accord sur l’assistance administrative et technique réciproque dans le domaine douanier.

-Mémorandum d’entente sur la réalisation d’un projet de centre de formation pluridisciplinaire.

-Accord portant sur la construction d’un hôtel à Rabat.

-Mémorandum d’entente sur la coopération islamique.

-Mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement.

-Mémorandum d’entente dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

-Mémorandum d’entente dans le domaine de la jeunesse et des sports.

-Mémorandum d’entente entre le ministère de la Santé du Royaume du Maroc et le département de la santé d’Abou Dhabi dans l’Etat des Emirats Arabes Unis.

-Accord-cadre de coopération dans le domaine des énergies renouvelables.

-Contrat entre l’Office national des hydrocarbures et des mines, et le groupe émirati Moubadala Petrolium, en vue de la prospection et l’évaluation des réserves pétrolières dans la zone Méditerranée-Ouest.

-Accord sur la coopération conjointe entre l’Office national de l’eau potable et de l’électricité et la société émiratie de l’énergie du futur “Masdar” sur l’exécution de projets de systèmes solaires domestiques dans les régions non reliées au réseau électrique et situées dans les communes ciblées par l’Initiative nationale pour le développement humain.

-Mémorandum d’entente sur la coopération entre l’agence marocaine de l’énergie solaire et la société émiratie “Masdar”.

-Accord sur le rachat par Maroc Telecom de toutes les parts détenues par la compagnie émiratie Etisalat dans des entreprises africaines.

-Mémorandum d’entente entre l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg et la société Eagle Hills.

-Mémorandum d’entente entre l’Agence d’aménagement du port Tanger-ville et la société Eagle Hills.

30 avril 2015

-Signature à Meknès, en marge de la 10è édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM2015), d’une convention de partenariat entre le ministère de l’agriculture et le groupe émirati Al Dahra portant sur la réalisation de deux projets dans le domaine de l’oléiculture, sur une superficie de 560 hectares pour un montant de 157 millions dhs,

Mai 2015

-Signature d’un accord par l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg (AAVB) portant sur la cession de 41 pc du capital de la société Bab Al Bahr Development Company (désormais dénommé Marina Morocco) au profit du fonds Eagle Hills d’Abu Dhabi.

7 décembre 2015

– Signature, à Abou Dhabi, de trois conventions d’investissement relatives à la réalisation au Maroc, par des investisseurs émiratis, de projets agricoles d’une valeur globale de 407 millions de dirhams.

12 avril 2016

– La région de Marrakech-Safi signe, à Dubaï, un mémorandum d’entente avec le Forum annuel des investissements organisé par le ministère émirati de l’Economie, avec pour objectif de renforcer la coopération bilatérale dans la perspective de la tenue d’un forum similaire à Marrakech à compter de l’année 2017.

21 Avril 2016

– Signature à l’ONU d’un mémorandum d’entente qui prévoit un soutien technique au Centre marocain de compétence sur les changements climatiques entre le Maroc et les Emirats arabes unis.

27 Avril 2016

-Signature à Marrakech d’un mémorandum d’entente pour le renforcement de la coopération bilatérale et l’échange des expériences entre la Direction générale de l’aviation civile (Maroc) et l’Instance générale de l’aviation civile (Emirats arabes unis).

18 Août 2016

-Signature à Rabat d’un mémorandum d’entente pour développer la coopération maroco-émiratie dans le domaine du transport et de la sécurité routière entre le ministère de l’Équipement, du Transport et de la Logistique et l’”Emirates Driving Institute” (EDI- Institut émirati de conduite).

08 novembre 2016

-Signature à Marrakech d’une convention-cadre pour la tenue à Marrakech en 2017 du Forum annuel de Dubaï sur les investissements (édition dédiée à l’Afrique) du 29 au 31 octobre 2017.

18 décembre 2017

– Signature à Rabat d’une convention de coopération et de partenariat entre la Fédération royale marocaine de kick-boxing, muay-thaï, savate et disciplines assimilées et son homologue émiratie, dans le but de développer et promouvoir ces sports dans le monde arabe.

29 janvier 2018

-Signature entre la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) et l’Abu Dhabi Global Market (ADGM) Registration Authority d’un mémorandum d’entente qui encadre leur coopération dans le domaine de la protection de la vie privée et des données personnelles.

16 Avril 2018

-Signature à Dubaï d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et les Emirats arabes unis relatif à la coopération en matière de qualification et formation des ressources humaines.

02 Octobre 2018

– Signature à Dubaï d’un protocole d’accord de coopération et d’échange d’expertise entre l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) et l’Insurance authority des Émirats Arabes Unis.

11 Mars 2019

– Signature à Rabat d’un mémorandum d’entente entre la Chambre des conseillers et le Conseil national fédéral des Émirats arabes unis visant l’institutionnalisation de la coopération parlementaire et le renforcement de la collaboration entre les deux institutions législatives.

13 Mars 2019

– Signature à Rabat d’un mémorandum d’entente portant sur la collaboration dans les domaines de l’agrément et de la supervision des banques basées au Maroc et à Dubaï entre Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Autorité des Services Financiers de Dubaï.

28 Mars 2019

-Signature à Dubaï d’un Mémorandum d’entente entre le Maroc et les Emirats arabes unis sur la promotion et la gestion de l’investissement dans l’immobilier.

17 Avril 2019

– Signature à Casablanca d’un mémorandum d’entente portant sur le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine juridique entre le club des avocats au Maroc et l’association des avocats et juristes des Émirats arabes unis.

15 Janvier 2020

– Signature à Abou Dhabi d’un protocole d’entente qui couvre les initiatives de recherche dans les technologies écoénergétiques entre l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) et l’Université des sciences et technologies de Khalifa à Abou Dhabi.

09 Juin 2022

– Signature à Rabat d’un mémorandum d’entente (MoU) pour la réactivation du Conseil d’affaires Maroc-Emirats Arabes Unis entre la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Fédération des chambres de commerce et d’industrie (FCCI) des Emirats Arabes Unis.

20 Octobre 2022

– Signature d’une convention de partenariat entre l’association du Salon du cheval d’El Jadida et l’association des chevaux pur-sang arabes des Émirats arabes unis, dans le cadre de la 13ème édition du Salon du cheval.

24 novembre 2022

– Signature à Rabat d’une convention de partenariat entre la Fédération Royale Marocaine de Golf et la Fédération Émiratie de Golf pour la promotion et le développement de ce sport chez les juniors dans le monde arabe.

16 novembre 2023

– Signature à Dubaï d’un Mémorandum d’Entente (MoU) portant sur le renforcement et le développement des moyens de coopération et de partenariat dans les domaines d’intérêt commun entre la Commission nationale chargée de l’application des sanctions prévues par les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et leur financement (CNASNU), et le Bureau exécutif pour le contrôle et la non-prolifération des Émirats Arabes Unis.

