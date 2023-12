Riyad | Ouverture de la 15ème Conférence internationale sur les négociations relatives aux services aériens, avec la participation du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 15ème édition de la Conférence internationale sur les négociations relatives aux services aériens (ICAN 2023), de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), s’est ouverte dimanche à Riyad, avec la participation de plus de 100 pays, dont le Maroc.

Le Royaume est représenté à ce conclave, qui se tient jusqu’au 7 décembre, par une délégation conduite par Tarik Talbi, directeur du Transport aérien à la direction générale de l’aviation civile (Département du Transport aérien), accompagné de représentants de Royal Air Maroc et d’Air Arabia.

Considéré comme le plus grand événement international dédié au domaine du transport aérien, l’ICAN vise à suivre le rythme du développement rapide de l’industrie mondiale du transport aérien et de mener des négociations et des consultations sur des accords bilatéraux, dans le but de fournir de meilleurs services et de faciliter l’établissement de liens entre les régulateurs, les opérateurs aériens et les prestataires de services.

Dans une allocution de circonstance, le ministre des Transports et de la Logistique et président du conseil d’administration de l’Autorité générale saoudienne de l’aviation civile, Saleh bin Nasser Al-Jasser, a déclaré que l’ICAN 2023 incarne l’engagement des autorités saoudiennes à renforcer les échanges d’expériences et construire un secteur aéronautique mondial uni et coopératif.

Il a ajouté que les accords et différents aspects de la coopération et des partenariats qui se tiendront lors cette conférence, auront un impact positif, non seulement sur le secteur de l’aviation, mais également sur le tourisme et commerce, entre autres.

Pour sa part, le président de l’Autorité générale saoudienne de l’aviation civile, Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej, a souligné que la stratégie nationale de l’aviation vise à mettre en relief le rôle pionnier du Royaume dans le domaine de l’aviation civile dans la région du Moyen-Orient, en attirant des investissements d’une valeur de 100 milliards de dollars et en créant une expérience de voyage exceptionnelle pour plus de 330 millions de personnes annuellement d’ici 2030.

Il a précisé que cette stratégie devrait contribuer à une croissance significative dans le domaine du transport de marchandises et des services logistiques, augmentant le volume du fret aérien de près d’un million de tonnes à 4,5 millions de tonnes d’ici 2030.

Pour sa part, le président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), Salvatore Sciacchitano, a relevé que l’ICAN a réussi, depuis son lancement en 2008, à accueillir plus de 5.000 réunions bilatérales, qui ont abouti à la signature de près de 4.000 accords et mémorandums de coopération entre 160 pays à travers le monde.

Il a noté également que les réunions prévues lors de cette édition, avec plus de 700 participants, contribueront directement à assurer la croissance et la durabilité du transport aérien mondial et de nombreux autres secteurs interdépendants.

LR/MAP