Cérémonie à la 1ère base aérienne des FRA à l’occasion du 67ème anniversaire de la création des FAR

Une cérémonie a été organisée, dimanche, à la première base aérienne des Forces Royales Air à Salé, à l’occasion du 67ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR).

Après la revue de la troupe et la levée des couleurs nationales au cours de cette cérémonie, présidée par le Général de Division aérienne, El Abed Bouhamid Alaoui, Inspecteur des Forces Royales Air, lecture a été donnée de l’Ordre du jour adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major général des FAR, aux différentes composantes des Forces Armées Royales.

Dans cet Ordre du jour, le Souverain a affirmé qu’” En ce jour glorieux, qui coïncide avec le soixante-septième anniversaire de la création des Forces Armées Royales, Nous adressons à vous tous Nos sincères félicitations, associées à Notre profonde sympathie et satisfaction en cette heureuse occasion, tout en vous exprimant Notre grande joie et plein contentement pour les actions louables que vous avez accomplies et que vous accomplissez pour la défense des constantes de la Nation et de ses sacralités, ainsi que pour les qualités de soldat et de véritable et authentique citoyen, qui ont toujours été les vôtres et demeurent ancrées dans l’histoire du soldat marocain, pleine de gloires et d’héroïsme”.

“Les tâches que vous effectuez, la volonté sincère et la négation de soi dont vous faites preuve pour défendre la Patrie et son intégrité territoriale, fidèles au serment de la Marche Verte, sont les motifs de Notre fierté et de Notre estime à votre égard et envers les missions louables confiées aux membres des Forces Armées Royales, toutes composantes confondues, terrestre, aérienne, navale et Gendarmerie Royale, qui veillent, nuit et jour, sur l’intégrité territoriale du Royaume et défendent, avec détermination et résilience, les sacralités de la Patrie”, a poursuivi Sa Majesté.

SM Le Roi a ainsi souligné que “la persévérance constante et la mobilisation permanente, dont vous avez toujours fait preuve, ne font que renforcer Notre détermination à poursuivre l’effort et l’action afin que vous puissiez disposer des moyens nécessaires pour mener à bien vos multiples tâches”.

A cette occasion, plusieurs officiers, officiers du rang et militaires du rang ont été décorés de Wissams royaux qui leur ont été décernés par le Souverain.

La cérémonie a été également marquée par la réalisation de numéros et chants musicaux exécutés avec brio par la Clique de musique des FRA et l’organisation d’un défilé militaire auquel ont pris part différents détachements des Forces Royales Air.

Le 67ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales est une occasion de se remémorer les grands sacrifices que les FAR ont consentis depuis leur création le 14 mai 1956, ainsi que leur dévouement à défendre la sécurité et la stabilité de la Patrie et son intégrité territoriale et à protéger la vie, la santé et les biens des citoyens, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major général des FAR.

LR/MAP