Crise Sanitaire | La FM6-POSEF assure la continuité de son service

La Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales de l’éducation et de la formation (FM6-POSEF) a entrepris plusieurs actions pour assurer la continuité de son service et renforcer son intervention durant cette période de crise sanitaire due à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Fidèle à son engagement envers la famille de l’enseignement et en réponse aux recommandations étatiques pour la facilitation d’accès au service public dans un contexte d’urgence sanitaire due au Covid-19, la Fondation a entrepris plusieurs actions pour assurer la continuité de son service et renforcer son intervention via la digitalisation de nombreuses procédures d’accès aux prestations, a indiqué lundi la Fondation dans un communiqué.

Durant cette période, où les déplacements inter-villes sont restreints, la Fondation a satisfait 1.800 demandes d’assistance pour assurer les transferts sanitaires par ambulance ou par avion, soit pour des séances de chimiothérapie, de dialyse, ou d’admission en urgences, accouchement, précise le communiqué.

Les aides octroyées dans le cadre du fonds de soutien médical, un service vital de solidarité sanitaire, ont été maintenues pour prendre en charge les traitements de maladies lourdes et coûteuses, non assurées par l’Assurance maladie obligatoire (AMO), a ajouté la même source, notant que près de 540 aides ont été accordées entre mars et juin 2020.

Et pour faciliter le dépôt des dossiers de remboursement dans le cadre de l’Assurance maladie complémentaire (AMC), la Fondation a collaboré avec son partenaire Saham Assurance pour la mise en ligne des dossiers maladie via une plateforme digitale, désormais disponible sur amc.sahamassurance.ma, a fait savoir la Fondation, soulignant que depuis le lancement de cette plateforme, 390 dossiers AMC+ ont été traités.

Une attention particulière a été accordée également aux adhérents atteints du Covid-19, dont le nombre s’élève à 81 cas, a assuré la Fondation qui affirme que ses responsables régionaux se sont mobilisés pour apporter tout le soutien nécessaire à ces adhérents durant leur hospitalisation.

Concernant ses prestations liées à l’Education-Formation, la Fondation a continué à verser la subvention à la préscolarisation des enfants de ses adhérents, ce qui a porté le nombre des bénéficiaires de 12.000 à 22.100 adhérents entre les mois de mars et juin 2020, indique le communiqué, ajoutant que 6.146 bourses « Istihqaq » ont été débloquées au titre du deuxième semestre de l’année scolaire 2019/2020.

Les services culturels de la Fondation en période de confinement se sont aussi poursuivis à travers l’ouverture de l’accès à distance à une large gamme de bases de données scientifiques, de bibliothèques numériques et de plateformes d’apprentissage (EBESCO, ALTISSIA…) au profit des adhérents des médiathèques.

Il s’agit également du renforcement de la grille des programmes de la radio web Manarat par des émissions et des capsules de prévention sur la Covid-19 et le lancement de plusieurs compétitions culturelles, notamment la 1ère édition du Prix national d’excellence artistique et culturel, qui se poursuit jusqu’au 31 juillet 2020, au profit du personnel actif et des retraités de l’Education-Formation.

Cette première édition est consacrée aux créations liées à la littérature de l’enfant et de la jeunesse et plus spécialement l’hymne éducatif et la bande dessinée, a précisé la Fondation.

En matière d’aide à l’acquisition de logements, la Fondation a veillé à faciliter l’accès de ses adhérents au financement en incitant ses partenaires, banques classiques et participatives, à offrir la possibilité de dépôt électronique des demandes de financement IMTILAK.

Selon la Fondation, une enquête digitale a été menée, dans ce même cadre, pour identifier les raisons ayant conduit certains adhérents à suspendre leurs demandes d’un financement immobilier.

Côté gestion des dossiers liés à l’adhésion, la Fondation a continué à recevoir et traiter les dossiers en privilégiant les canaux digitaux. Elle a aussi permis la mise à jour en ligne des données personnelles pour plus de 8.100 adhérents.

La Fondation a mis en place un dispositif de prévention et de sensibilisation à la maladie de la Covid-19, destiné aux publics interne et externe pour assurer ses missions en toute sécurité, d’après le communiqué.

LR