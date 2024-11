Bensaid | Le théâtre, un outil diplomatique efficace pour exporter la culture marocaine à l’international

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné, vendredi soir à Tétouan, que le théâtre est le cœur battant de la culture et un outil diplomatique efficace pour exporter la culture marocaine à l’international.

S’exprimant à l’ouverture de la 24è édition du Festival national du théâtre, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, M. Bensaid a affirmé que le théâtre marocain constitue le moteur des autres disciplines artistiques et le cœur battant de la culture, mettant en avant la Haute sollicitude royale envers le théâtre, les arts et la culture en général.

A cet égard, le ministre a relevé que le théâtre est “un projet artistique complet, qui inclut la scénographie, l’écriture, le décor, l’interprétation et la mise en scène, formant ainsi un écosystème économique intégré dans le domaine des industries culturelles et créatives”, affirmant que “le théâtre est le miroir de la société, qui traite les questions et préoccupations des Marocains sous différents angles”.

M. Bensaid a indiqué que le développement du théâtre marocain a toujours été une priorité, afin qu’il soit une source d’inspiration pour les autres arts, ajoutant: “nous avons travaillé avec les acteurs et professionnels pour renforcer les bases d’une industrie culturelle solide, qui met en lumière le patrimoine marocain, à travers ce que l’on appelle “Tamghrabit”, dont le théâtre demeure un élément clé, en tant qu’un écosystème créatif global destiné à accompagner les transformations que connait notre pays”.

“Le théâtre marocain est considéré à l’échelle internationale comme un outil de diplomatie culturelle pour atteindre des résultats positifs et exporter la culture marocaine à l’international”, a-t-il fait savoir, affirmant que le théâtre marocain connaît chaque année un développement remarquable, et que la tenue de ce festival est l’occasion de saluer le travail des troupes théâtrales et de tous les intervenants.

Il a, par ailleurs, fait savoir que les réalisations du théâtre marocain, tant au niveau régional, arabe qu’international, constituent un véritable moteur pour redoubler d’efforts, afin de le préserver et le développer davantage, en lui donnant toute sa place dans les industries culturelles et créatives.

M. Bensaid a affirmé que le ministère continuera de “soutenir les initiatives théâtrales, encourager la revitalisation du théâtre amateur, et promouvoir les œuvres théâtrales, ainsi que les troupes au niveau des maisons de la culture et des jeunes, parmi d’autres idées qui ont donné naissance à de grandes figures du théâtre dont nous sommes fiers”, appelant à poursuivre les efforts pour développer le théâtre marocain, notamment à travers des formations et des recherches théâtrales, en particulier dans les domaines de la scénographie et de l’interprétation.

Après avoir rappelé que ce festival se veut un rendez-vous annuel pour célébrer le théâtre, les dramaturges et les artistes marocains, M. Bensaid a noté que le ministère veille à assurer sa pérennité, relevant que cet événement constitue également l’occasion de présenter le bilan des actions entreprises dans ce domaine et de réfléchir sur l’avenir du théâtre marocain, à travers un programme d’activités riche et varié.

La cérémonie d’ouverture de cette édition, qui se poursuivra jusqu’au 29 novembre, s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités du monde de l’art et de la culture.

Elle a été marquée par un vibrant hommage rendu à plusieurs artistes ayant marqué la scène théâtrale marocaine, ainsi que la présentation du jury de la compétition officielle.

LR/MAP