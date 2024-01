BAD | Appui financier de plus de 270 M$ à des projets énergétiques en Mauritanie

La Mauritanie et la Banque Africaine de Développement (BAD) ont signé, mercredi à Nouakchott, deux conventions de don et de prêt d’une valeur de plus de 270 millions de dollars pour le financement des projets dans le secteur de l’énergie.

Signé par le ministre mauritanien de l’Économie et du Développement durable, Abdessalam Ould Mohamed Saleh et la Directrice Générale Adjointe pour l’Afrique du Nord de la BAD, Malinne Blomberg, ce financement porte sur un don de 1,5 million de dollars et d’un prêt de 272 millions de dollars destinés à financer le projet d’interconnexion électrique entre la Mauritanie et le Mali et le développement de centrales solaires associées.

Le projet a pour objet de renforcer les échanges d’énergie électrique entre les deux pays et d’accroître leur capacité de production d’énergie solaire afin d’améliorer l’accès des populations à une électricité moderne, abordable et à faible teneur en carbone.

Cité par les médias, M. Ould Mohamed Saleh s’est félicité du niveau de la coopération avec la BAD, qui vise à asseoir les bases d’un développement socio-économique durable.

De son côté, Mme Blomberg a souligné que la BAD à travers ce financement, est devenue l’un des principaux partenaires de la Mauritanie dans le domaine de l’énergie, indiquant que ce projet représente une initiative d’investissement stratégique visant à renforcer le développement de la production de l’énergie solaire et à garantir l’accès universel à l’électricité.

Selon la BAD, le projet d’interconnexion électrique de 225 kV entre la Mauritanie et le Mali, a pour objectif d’établir une interconnexion électrique haute tension sur 1.373 kilomètres, avec une capacité de transit de 600 mégawatts (MW) entre les deux pays.

Il s’agit également de construire une centrale solaire de 50 MW à Kiffa, en Mauritanie, reliée à l’interconnexion, et de connecter 100.000 nouveaux ménages (80.000 en Mauritanie et 20.000 au Mali) au réseau électrique dans les localités traversées.

LR/MAP