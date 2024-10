Atelier à Rabat pour renforcer les capacités des PME dirigées par des femmes au Maroc

Partager Facebook

Les travaux d’un atelier de renforcement des capacités en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) dirigées par les femmes ont débuté mercredi à Rabat, à l’initiative du Bureau de la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies (CEA) en Afrique du Nord.

Tenu du 16 au 19 octobre, cet atelier s’inscrit dans une série de formations initiées par la CEA au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie pour renforcer la compétitivité et la résilience des entreprises dirigées par des femmes, a indiqué la cheffe de la section emploi et développement des compétences au Bureau de la CEA en Afrique du Nord, Soumaya Iraqui-Houssaini.

Faisant partie d’un programme d’accompagnement plus large des PME en Afrique du Nord, cette formation, qui bénéficiera à une quarantaine de cheffes d’entreprises, portera sur les bonnes pratiques en matière d’exportation, de digitalisation et de pratiques écologiques vertes, afin de mieux répondre aux défis posés par les répercussions du changement climatique, a précisé Mme Iraqui Houssaini.

Pour sa part, le directeur du Bureau sous-régional de la CEA en Afrique du Nord, Adam Elhiraika, a relevé que ces formations visent également à renforcer la capacité des entreprises bénéficiaires à améliorer leur accès aux marchés de l’export dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Les femmes participantes à cette formation auront ainsi l’occasion de se familiariser avec les techniques d’exportation vers le marché africain, tout en découvrant les nouvelles stratégies de marketing, les outils de digitalisation et les technologies visant à renforcer leur compétitivité, a-t-il affirmé.

En mettant en avant l’importance des petites et moyennes entreprises, M. Elhiraika a souligné que celles-ci doivent être intégrées dans les stratégies de développement durable des pays, afin de tirer parti des opportunités liées au financement climatique et aux investissements dans les infrastructures énergétiques.

Cet atelier comprend des panels et des discussions autour de plusieurs thématiques, notamment les sources de financement des entreprises, les initiatives financières vertes, le développement des produits exportables, l’analyse des opportunités et risques climatiques pour les entreprises, ainsi que les mesures d’adaptation climatiques adéquates au sein des entreprises.

Le programme de renforcement des capacités destiné aux PME dirigées par des femmes a été initié par le Bureau sous-régional pour l’Afrique du Nord de la CEA (CEA-SRO-NA), et se concentre particulièrement sur l’amélioration de l’accès au marché des biens et services, la digitalisation et l’adoption de pratiques vertes et durables, visant à promouvoir une économie compétitive, durable et inclusive.

En 2024, le Royaume a officiellement adopté ce programme en lançant un plan triennal visant à renforcer les capacités digitales et d’exportation des PME dirigées par des femmes, ciblant le marché africain. Ce projet bénéficie de l’assistance technique de la CEA-SRO-NA et est mis en œuvre par l’Agence des exportations et des investissements.

Ce programme s’inscrit dans la réalisation de plusieurs Objectifs de Développement Durable (ODD), à savoir l’ODD 5 (Égalité des sexes), l’ODD 8 (Travail décent et croissance économique), et l’ODD 9 (Industrie, innovation et infrastructure), et ce afin de renforcer l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes en Afrique du Nord, conformément aux ambitions de la CEA-SRO-NA de stimuler l’emploi et la compétitivité des PME dans la région.

LR/MAP