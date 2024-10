La 10è édition du Dialogue de Glion sur les droits de l’Homme entame ses travaux à Marrakech

Partager Facebook

Les travaux de la dixième édition du Dialogue de Glion sur les droits de l’Homme (Glion X) ont débuté mercredi à Marrakech avec la participation de responsables, de représentants des mécanismes nationaux des droits humains, des Nations Unies et de diverses organisations internationales, d’experts et d’acteurs de la société civile, issus de 34 pays.

Le Glion X est organisé par la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme et l’Universal Rights Group, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture, sous le thème “Des normes internationales à la réalité locale: les mécanismes nationaux de mise en œuvre, d’élaboration de rapport et de suivi en matière des droits de l’Homme, et le renforcement de l’efficacité du système onusien des droits de l’Homme et de son impact sur le terrain.

Cette 10ème édition ambitionne de créer un espace informel et neutre, inspiré du modèle “Chatham House”, où toutes les parties prenantes pourront échanger et identifier les bonnes pratiques cruciales pour la création et/ou le développement des mécanismes nationaux de mise en œuvre, de rapport et de suivi (NMIRFS).

Ces bonnes pratiques, c’est-à-dire les caractéristiques communes permettant aux NMIRFS de traduire efficacement les recommandations des Nations Unies en matière de droits de l’Homme en lois, politiques et pratiques améliorées au niveau national, seront au cœur des discussions, soulignent les organisateurs.

Et d’ajouter que l’identification de ces pratiques partagées contribuera à l’élaboration d’un cadre d’orientation pratique, fruit d’un dialogue inclusif et d’une coopération étroite, destiné à guider tous les États désireux d’établir et/ou de renforcer des NMIRFS efficaces.

En amont de cet événement phare, l’Universal Rights Group, avec ses partenaires, a organisé trois consultations informelles préparatoires (pré-dialogues de Glion), offrant un espace privilégié aux États, à la société civile et aux autres parties prenantes pour participer à ce processus de réflexion et de coopération.

Deux de ces consultations ont été spécifiquement consacrées aux NMIRFS, tandis que la troisième s’est inscrite dans la continuité des efforts “d’auto-réflexion” et “d’auto-évaluation” du Conseil des droits de l’Homme, dans le cadre de consultations plus larges, en vue de formuler une contribution “genevoise” à l’examen du statut du Conseil par l’Assemblée générale, pour la période 2021-2026.

Outre la séance plénière d’ouverture de haut niveau, le programme de cette édition de Marrakech, initiée en partenariat avec les missions permanentes du Mexique, du Paraguay, du Portugal, de la Gambie, des Îles Marshall et de la Thaïlande, prévoit des travaux en trois “groupes de discussion”, chargés d’examiner en profondeur les principales caractéristiques (ou bonnes pratiques) des NMIRFS efficaces.

Une séance plénière de clôture sera également organisée pour permettre aux groupes de restituer leurs conclusions et approfondir les discussions autour de l’élaboration d’un cadre d’orientation pratique destiné à la création et/ou au renforcement des NMIRFS.

Un rapport de la rencontre, synthétisant les principaux points de discussion, idées et propositions, sera rédigé à l’issue de la réunion et présenté lors d’un ou de plusieurs événements de lancement organisés aux Nations Unies.

Le Dialogue de Glion sur les droits de l’Homme se profile comme un événement de haut niveau, rassemblant près de 85 praticiens et penseurs éminents du domaine. Conçu pour offrir un cadre informel propice aux échanges libres, il favorise l’émergence de réflexions nouvelles et innovantes.

Au fil de ses neuf années d’existence, le Dialogue de Glion sur les droits de l’Homme a forgé son identité comme l’espace privilégié de la communauté internationale pour des discussions ouvertes et inclusives sur les défis et opportunités majeurs liés aux droits humains à l’échelle mondiale.

LR/MAP