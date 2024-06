ASIF | Le Forum africain des investisseurs souverains tient sa 3e réunion annuelle à Maurice

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Forum Africain des Investisseurs Souverains (ASIF) a tenu, récemment à Maurice, sa troisième réunion annuelle, sous le thème “Développement durable : Naviguer dans les transitions, catalyser les opportunités et stimuler l’impact”.

Accueilli par le fonds souverain mauricien, Mauritius Investment Corporation (MIC), les travaux de cette troisième édition ont porté notamment sur le développement, la durabilité et la mobilisation de capitaux, indique un communiqué d’Ithmar Capital.

La séance d’ouverture a été marquée par les interventions de Obaid Amrane, Président d’ASIF et Directeur Général d’Ithmar Capital, Mark Florman, Président de MIC, et Harvesh Seegolam, Gouverneur de la Banque de Maurice, fait savoir le communiqué, soulignant qu’en plus des dirigeants des fonds souverains africains membres d’ASIF, l’événement a connu la participation de représentants des institutions internationales en charge de l’investissement et des instances multilatérales de développement.

Les discussions ont porté sur les perspectives de développement du continent, en mettant en lumière les projets et opportunités d’investissement et en exergue le potentiel des fonds africains dans le financement d’initiatives innovantes et durables, précise la même source.

Cette édition a été également l’occasion pour les participants d’adresser pour la première fois le sujet de l’Investissement d’Impact et son potentiel à relever les défis de l’Afrique et à stimuler une croissance économique inclusive, garantissant ainsi un avenir durable pour les générations futures.

Par ailleurs, la rencontre de cette année a permis d’accueillir trois nouveaux fonds souverains africains ; il s’agit du fonds du Botswana, Pula Fund, du fonds de la Libye, Libyan Investment Authority, et du Fonds Spécial d’investissement de Guinée, portant ainsi le nombre des membres du forum de 10 à 15 depuis son lancement à Rabat en juin 2022.

Pour rappel, depuis sa création, ASIF a participé au lancement de l’Alliance for Green Infrastructure in Africa (AGIA) en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD), et a formalisé un partenariat avec la CNUCED pour faciliter l’investissement en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD) en Afrique.

ASIF, une première initiative du genre, est une plateforme multilatérale qui rassemble des investisseurs souverains africains afin de mettre en place un cadre de collaboration entre ces acteurs clés. L’initiative vise à intensifier la coopération institutionnelle entre ses membres et à accélérer la mobilisation de capitaux au profit du continent.

Créé en 2011, Ithmar est un fonds d’investissement stratégique avec pour vocation première l’accompagnement du développement économique du Maroc. Il vise à promouvoir l’investissement dans tous les secteurs stratégiques nationaux en développant des projets structurants et transformationnels avec un fort impact.

LR/MAP