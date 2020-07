Aid Al Adha | 36 marchés à bétail aménagés dans la région de Fès-Meknès

Partager Facebook

Trente-six (36) marchés à bétail ont été aménagés au niveau de la région de Fès-Meknès dans le cadre des préparatifs pour la fête de l’Aid Al Adha, a affirmé le directeur régional de l’agriculture, Kamal Hidane.

Ces marchés répartis sur les neuf préfectures et provinces de la région, répondent aux normes et aux conditions sanitaires exigées par les ministères de l’intérieur et de l’agriculture, dans le cadre des efforts visant à enrayer la propagation de la pandémie du Covid19, a souligné M. Hidane dans une déclaration à la MAP.

Selon le responsable régional, une commission mixte composée de l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA), des directions provinciales de l’agriculture (DPA) et de l’Office National du Conseil Agricole (ONCA), veille au bon respect des mesures préventives, contenues dans le guide pratique élaboré par les départements de l’intérieur et de l’agriculture.

Ce guide défini, entre autres, les mesures sanitaires préventives à respecter dans la gestion et le fonctionnement de tous les souks ou espaces aménagés pour la vente des bestiaux.

Il s’agit notamment, du port obligatoire du masque pour toute personne entrant dans le souk, la désinfection des mains, la mise en place de deux entrées et autant de sorties pour chaque souk et des panneaux signalétiques doubles faces pour indiquer le sens de la circulation, le traçage des carreaux pour l’exposition des animaux destinés à la vente ainsi que des couloirs de circulation des visiteurs dans un seul sens.

A rappeler que le ministère de l’Intérieur avait annoncé, par ailleurs, une série de mesures pour l’organisation de l’opération de sacrifice à l’occasion de la fête de l’Aid Al Adha 1441, et ce dans le cadre du souci des autorités publiques de mettre en œuvre les mesures préventives de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19).

Le ministère indique que dans le but de garantir les conditions adéquates pour le déroulement de cette occasion dans le respect total des dispositions sanitaires adoptées par les autorités compétentes, des autorisations seront délivrées par les autorités locales aux bouchers professionnels et aux personnes saisonnières procédant au rituel du sacrifice. Ces personnes seront avant soumises à des tests au covid-19, en coordination avec les autorités sanitaires compétentes.

A cet égard, le ministère a appelé l’ensemble des citoyens à veiller lors du sacrifice à ne traiter qu’avec les personnes munies des autorisations délivrées par les autorités locales et à ne recourir à aucune autre personne, et ce pour préserver leur santé et leur sécurité et éviter le risque d’infection.

