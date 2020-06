Opérateur Télécom | Inwi offre aux élèves l’accès gratuit à “TelmidTICE”

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’opérateur télécom inwi offre gratuitement l’accès à la plateforme d’enseignement à distance « TelmidTICE, indique Inwi dans un communiqué.

Sans obligation d’abonnement ou de solde internet, les élèves de tous les niveaux et notamment les bacheliers, peuvent avoir accès, dans les mêmes conditions, à l’ensemble des ressources numériques mises en ligne par le Ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, indique l’opérateur télécom.

Se joignant à l’effort national pour garantir la continuité pédagogique et de l’apprentissage, inwi offre, en effet, l’accès gratuit à tous les sites et plateformes de cours en ligne du Ministère, opérationnels depuis le début de la crise Covid-19, poursuit la même source.

Inwi s’est également mobilisé pour accompagner le corps professoral à mieux s’adapter au contexte du e-learning, relève le communiqué, ajoutant qu’un programme de formation certifiante aux outils de gestion et de déploiement des cours en ligne a été déployé avec la startup « Remoteach » et a déjà profité à des milliers de professeurs et leurs élèves dans tout le Maroc.

Engagé depuis plusieurs années dans le e-learning, inwi propose également et gratuitement, son application emadrassa et son site « emadrassa.inwi.ma » pour aider les étudiants à réviser leurs cours et accéder à plus de 100 ouvrages en ligne.

Créée en 2012, « Emadrassa.inwi.ma » est une plateforme d’apprentissage et d’orientation gratuite, développée avec des partenaires éducatifs, et accessible notamment via l’application mobile e-madrassa disponible gratuitement sur iOS et Android.

Les thématiques prioritaires sont définies avec les Académies Régionales de l’Enseignement et de la Formation du Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, conclut le communiqué.

LR