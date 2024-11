Tunisie | Royal Air Maroc renforce son offre destinée aux entreprises

Partager Facebook

La représentation en Tunisie de la Royal Air Maroc (RAM) a organisé, lors de cette semaine, un workshop avec les représentants des agences de voyage locales qui proposent des offres spéciales aux entreprises, en vue de renforcer l’offre de la compagnie nationale sur ce marché pour la saison 2024-2025.

Lors de ce workshop, les partenaires commerciaux de la RAM en Tunisie ont été informés des avantages offerts par le transporteur national au profit des entreprises à travers son vaste réseau au Maroc et dans le monde.

S’exprimant à cette occasion, le Représentant régional de la compagnie nationale en Tunisie, Mohamed Issam Mosseddaq a passé en revue les mécanismes de travail de la compagnie pour la saison 2024-2025 et les privilèges et avantages qu’ils offrent, y compris les tarifs préférentiels et l’accès au programme “Safar Flyer” destiné aux entreprises.

M. Mosseddaq a dans ce sens expliqué que l’offre destinée aux sociétés comprend des avantages exclusifs auprès des compagnies aériennes regroupées au sein de l’alliance OneWorld.

En marge de cette réunion, plusieurs partenaires commerciaux de Royal Air Maroc en Tunisie ont été honorés, en reconnaissance de leurs performances durant la période 2023-2024.

La RAM assure la liaison Casablanca-Tunis à raison de deux vols quotidiens.

Le contrat-programme 2023 prévoit de quadrupler la flotte aérienne de Royal Air Maroc pour passer de 50 appareils à 200 appareils d’ici 2037, d’ouvrir plus de 100 nouvelles destinations internationales et de 46 lignes intérieures, ainsi que de diversifier les sources de revenus de la compagnie, afin d’atteindre un chiffre d’affaires de 94 milliards de dirhams et de transporter 31,6 millions de passagers, avec un taux d’occupation de 82%.

Le nouveau plan de développement permet à la compagnie de se repositionner en tant qu’acteur majeur de l’aviation civile africaine avec des ambitions mondiales, afin d’accompagner le Royaume dans la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur touristique ainsi que dans les préparatifs de la Coupe du Monde 2030.

LR/MAP