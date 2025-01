Sirha Lyon 2025 | L’art culinaire marocain à l’honneur aux Bocuse d’Or

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc s’apprête à participer aux finales mondiales du Bocuse d’Or, de la Coupe du Monde de la Pâtisserie, et de la Coupe du Monde des Traiteurs, qui se tiendront au prestigieux Salon Sirha à Lyon du 23 au 27 janvier.

Issues des sélections continentales du Tournoi Officiel des Chefs (TOC Afrique), organisées les 12 et 13 septembre 2024 à Marrakech, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les équipes marocaines «démontrent l’excellence et l’innovation de leur savoir-faire sur la scène internationale », soulignent les organisateurs de la participation nationale dans un communiqué.

Trois autres pays africains rejoindront également ces compétitions, grâce aux sélections organisées à Marrakech par le groupe Rahal, engagé depuis 2003 dans la promotion de la gastronomie marocaine partout dans le monde en soutenant notamment les équipes nationales participant aux compétitions internationales.

Lors de la finale du Bocuse d’Or, l’art culinaire marocain sera représenté par le chef Yassine Bogdad, accompagné de son commis Youssef Lamghani et coaché par Ahmed Bem Semlali.

Sous le regard de Kamal Rahal Essoulami, membre du jury, président des équipes marocaines et ambassadeur de la coupe du monde de la pâtisserie, l’équipe marocaine s’alignera dès le premier jour de la compétition, dans le box 3, et proposera des créations culinaires inspirées des richesses du terroir marocain et des exigences internationales.

Le Bocuse d’Or, véritable sommet de l’art culinaire mondial, réunit tous les deux ans les plus grands chefs du globe dans une compétition qui met à l’épreuve leur créativité, leur technicité et leur capacité à sublimer les produits.

En 2025, 24 pays participeront à cette finale prestigieuse après avoir été sélectionnés lors de compétitions continentales, dont le Bocuse d’Or Afrique qui s’est tenu à Marrakech les 12 septembre 2024.

Cette étape décisive a vu le Maroc se qualifier à la première place, aux côtés des Iles Maurice, grâce à une prestation exceptionnelle face à des chefs de talent issus de toute l’Afrique.

Concernant la finale de la Coupe du Monde de la Pâtisserie, l’équipe marocaine sera représentée par Rachid Ouakkas en tant que membre du Jury, Omar Eddib, spécialiste des créations sucrées, Mohamed El Yazidi pour le chocolat, et Mohamed Lamraoui pour les œuvres glacées.

Inspirée par le thème « Le Patrimoine National », l’équipe marocaine promet de réaliser des créations d’exception mêlant tradition et innovation, parmi lesquelles des entremets glacés, des desserts de restaurant et des pièces artistiques en sucre, chocolat et glace.

Créée en 1989, la Coupe du Monde de la Pâtisserie est une compétition de renommée mondiale qui met en lumière les meilleurs pâtissiers du globe.

Pour l’édition 2025, 18 pays participeront à la finale après s’être qualifiés lors des étapes continentales, telles que la Coupe d’Afrique de la Pâtisserie organisée à Marrakech le 13 septembre 2024.

Cette étape a permis aux équipes marocaine, égyptienne et mauricienne, de démontrer leurs talents et de décrocher leur place à la finale mondiale.

S’agissant de la Coupe du Monde des Traiteurs, l’équipe marocaine, composée de Mohamed fadil Ouahhabi, Lahoucine Zaoui et Lahcen Idouakrim, participera le 23 janvier à cette compétition exigeante, témoignant de la capacité du Royaume à se distinguer dans l’art de recevoir.

Elle présentera des buffets, plats et desserts raffinés, qui reflètent les valeurs d’hospitalité et de convivialité chères à la culture marocaine, selon la même source.

Organisée tous les deux ans, la Coupe du Monde des Traiteurs met en compétition 12 équipes venues des cinq continents. Chaque équipe, composée de chefs et de maîtres charcutiers traiteurs, est sélectionnée après des qualifications rigoureuses lors d’épreuves continentales. Ce concours prestigieux célèbre l’art de la haute gastronomie événementielle et met en avant des critères d’innovation, de durabilité et d’excellence en matière de présentation.

Organisé tous les deux ans, le Sirha Lyon est un événement majeur dans le secteur de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation.

Lors de l’édition précédente, le salon a réuni près de 210 000 professionnels de 152 pays, 4 700 exposants et marques, répartis sur 140000 m² et couvrant 14 secteurs différents allant du mobilier aux produits alimentaires.

LR/MAP