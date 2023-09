Séisme | Le Maroc a encore prouvé sa résilience dans les moments difficiles (The Telegraph)

Partager Facebook

Le Maroc a une fois de plus montré sa résilience dans les moments difficiles, en réagissant avec détermination et sérénité sans faille, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, suite au tremblement de terre qui a secoué le Royaume, constate le quotidien britannique “The Telegraph” dans son édition dominicale.

“J’ai été frappé par la remarquable capacité du Maroc à réagir rapidement et efficacement lorsqu’il est confronté à de tels défis”, écrit l’auteur de l’article, James Duddridge, ancien ministre britannique du Commerce international et ancien ministre en charge des questions africaines.

Les mesures d’urgence au Maroc ont été prises dès les premiers instants suivant le tremblement de terre et comprenaient l’intervention des Forces Armées Royales, des autorités locales, des services de sécurité, ainsi que des départements concernés, indique M. Duddridge.

“En l’espace de 48 heures, le Maroc a partiellement rouvert une route vitale vers la zone touchée par le tremblement de terre, créant ainsi un corridor de vie pour l’acheminement de l’aide vers les régions les plus durement touchées”, précise l’actuel député à la Chambre des Communes, notant que les hélicoptères militaires n’ont pas cessé de participer aux opérations de sauvetage et de secours, tandis que les Marocains se sont mobilisés dans le cadre d’un remarquable élan de solidarité populaire pour venir en aide aux personnes dans le besoin.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI S’est rendu au chevet des blessés dans un hôpital, où il s’est directement enquis des soins prodigués et a fait don de Son sang en solidarité avec les victimes, rappelle la même source.

Ces mesures de secours rapides n’étaient qu’un début, observe “The Telegraph”, indiquant que dans les trois jours qui ont suivi le tremblement de terre, le gouvernement marocain a mis en place un Fonds national de solidarité et des Directives Royales ont été données, comprenant des mesures visant non seulement à reconstruire, mais aussi à transformer et à améliorer complètement les zones touchées, tout en préservant la culture et le patrimoine locaux.

“Les Directives de Sa Majesté le Roi étaient claires et simples : Toutes les ressources doivent être mobilisées efficacement pour que personne ne reste sans abri. La réponse du Maroc est considérable, allant des soins immédiats et de la fourniture de logements temporaires d’urgence au lancement rapide des efforts de reconstruction”, soutient la publication à grand tirage.

Un programme cible spécifiquement environ 50.000 logements qui se sont complètement ou partiellement effondrés dans les cinq provinces touchées, et les logements temporaires d’urgence, qui privilégient les structures construites pour résister aux conditions météorologiques difficiles, détaille-t-on.

Des dispositions spéciales ont été prises pour les enfants rendus orphelins par le tremblement de terre, fait savoir la publication, soulignant qu’ils ont été rapidement considérés comme pupilles de la Nation et des équipes qualifiées cherchent à les faire adopter rapidement au sein de structures familiales.

“Alors que le Maroc s’engage à reconstruire après le tremblement de terre, nous pouvons nous attendre à d’autres mesures fortes qui ne bénéficieront pas uniquement aux victimes, mais vont aller au delà en transformant ce défi en une opportunité pour le progrès et la résilience d’Al Haouz et de ses régions voisines”, assure le journal.

La longue amitié qui lie le Maroc à de nombreux pays a permis à beaucoup d’entre eux d’apporter une aide immédiate, poursuit le quotidien, se félicitant de la mobilisation du Royaume-Uni aux côtés du Maroc.

“Le Maroc a tant fait pour les autres nations et il est réconfortant de voir que c’est réciproque”, estime le média, estimant que “cela renforce davantage les liens d’amitié et de partenariat entre nos deux Nations. De plus, les institutions mondiales ont démontré leur confiance et leur foi en le Maroc”.

Et d’ajouter que “le plus grand soutien que nous puissions apporter au Maroc et à son peuple courageux est de nous engager à ses côtés encore plus qu’auparavant”.

L’engagement du pays à progresser et à aller de l’avant se manifestera à travers l’accueil par Marrakech des réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI le mois prochain, relève “The Telegraph”, assurant que l’accueil des visiteurs et des touristes au Maroc est aussi chaleureux qu’auparavant.

LR/MAP