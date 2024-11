Sainte-Lucie salue le consensus international croissant, impulsé par SM le Roi, en faveur du Sahara Marocain

Partager Facebook

Sainte-Lucie se félicite de la dynamique et du consensus international grandissant, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur du plan d’autonomie et de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, du Commerce international et de l’Aviation civile de Sainte-Lucie, M. Alva Romanus Baptiste.

“Sainte-Lucie réitère son plein soutien au plan marocain d’autonomie, seule solution crédible, sérieuse et réaliste, et se félicite de la dynamique et du consensus international croissant, impulsés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur du plan d’autonomie et de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, qui est également la position de Sainte-Lucie”, a indiqué M. Romanus Baptiste dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita.

Le chef de la diplomatie saint-lucienne a également réitéré le soutien de son pays à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

En outre, M. Romanus Baptiste a salué les liens d’amitié solides entre le Maroc et Sainte-Lucie. “Ma présence ici aujourd’hui indique clairement que Sainte-Lucie est attachée à nos liens d’amitié et à la poursuite de la coopération entre nos deux pays”.

“Le peuple marocain et le peuple saint-lucien doivent continuer à vivre dans cet esprit d’amitié et d’unité”, a-t-il conclu.

