Riyad abrite le 8è congrès général de l’Union arabe de l’électricité avec la participation du Maroc

Le 8ème congrès général de l’Union arabe de l’électricité (UAE) se tiendra du 11 au 13 février à Riyad, sous le thème “vers une énergie électrique durable dans le monde arabe”, avec la participation de 19 pays arabes, dont le Maroc.

Cette conférence de l’UAE, dont le Maroc assure la présidence de l’actuel mandat en la personne du directeur général de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE), et président de l’UAE, Tarik Hamane, vise l’échange des expériences et expertises, ainsi que l’examen des défis auxquels fait face l’industrie électrique dans les pays arabes.

Ce conclave permettra d’examiner près de 90 documents scientifiques portant sur l’innovation et les nouvelles technologies dans les domaines de l’électricité et des réseaux intelligents, outre l’organisation de six sessions de discussion avec la participation de responsables d’organes de régulation, de législateurs et de responsables de sociétés de prestation des services électriques, ainsi que des experts dans les domaines de l’énergie, de l’électricité, de la gestion et de la cybersécurité.

Cet événement sera, également, l’occasion d’aborder plusieurs thématiques, notamment, les stratégies d’intégration des énergies renouvelables dans les systèmes électriques arabes, les efforts déployés dans la région pour combattre le changement climatique et son impact sur les réseaux électriques, ainsi que les politiques et législations régissant l’interconnexion électrique entre les États arabes, l’innovation, l’intelligence artificielle et la gestion des mégadonnées dans le secteur de l’électricité.

Initié par l’UAE, en collaboration avec la Compagnie saoudienne d’électricité, sous l’égide du ministère de l’énergie, ce congrès connaîtra la présence d’environ 1.000 experts dans la production, le transport, la distribution et la fabrication d’énergie électrique, ainsi que près de 150 chefs d’entreprises, d’établissements et d’organes prestataires des services électriques, en plus des innovateurs en nouvelles technologies, et des fabricants d’équipements électriques à travers le monde.

Il a pour objectif de renforcer les moyens de coopération entre les instances, les organisations et les prestataires de services, à même d’explorer de nouvelles opportunités de partenariat stratégique, et de développer les services électriques dans le monde arabe.

LR/MAP