“Rethinking the Sahara Dispute”, un ouvrage qui met fin au “mythe de l’occupation” du Sahara

L’ouvrage “Rethinking the Sahara Dispute : History and Contemporary Perspectives” est une œuvre “importante” qui met fin au “mythe de l’occupation” du Sahara marocain, a indiqué l’ancien Représentant permanent d’Israël aux Nations Unies, Yehuda Lancry, qui a préfacé ce livre.

Il s’agit d’un “ouvrage important qui fait la lumière sur les principaux aspects – politiques, historiques, sociologiques, diplomatiques – du différend sur le Sahara marocain, alimenté par l’Algérie à travers son bras terroriste, le Polisario”, a indiqué M. Lancry dans une déclaration à la MAP au sujet de la publication de cet ouvrage collectif à l’initiative de la Coalition pour l’Autonomie du Sahara (AUSACO), à l’occasion de la Fête du Trône.

“Cette collection d’essais, rédigés dans un esprit d’honnêteté morale et d’objectivité, tant par des universitaires que par d’anciennes personnalités politiques et diplomatiques, promeut une vision claire, basée sur une analyse rigoureuse des faits historiques, ainsi que des réalisations diplomatiques retentissantes en faveur du Sahara marocain, qui met fin au mythe de l’+occupation+, et donc à la nécessité de la +décolonisation+, du Sahara marocain”, a souligné l’ancien ambassadeur.

Evoquant la récente reconnaissance par l’administration américaine de la souveraineté du Maroc sur les Provinces du Sud du Royaume, M. Lancry a relevé que cette décision “donne une plus grande visibilité et un soutien tangible à la position marocaine”.

“Cette position converge, d’un point de vue stratégique, avec la vision américaine dans la région qui préconise davantage de sécurité, de stabilité et de résolution des conflits dans la région”, a-t-il dit.

A cet égard, a-t-il fait observer, “il n’y a pas de fossé entre l’administration Trump et l’administration Biden, qui soutient et aspire à élargir et consolider la paix et la stabilité au Maghreb et au Moyen-Orient”.

“Rethinking the Sahara Dispute : History and Contemporary Perspectives” propose une approche nouvelle et prospective du conflit régional du Sahara à travers onze chapitres thématiques, procède d’une approche intégrée et multidimensionnelle qui, pour la première fois, concilie les points de vue d’historiens, de sociologues, de géopoliticiens, de diplomates, de responsables de la sécurité et d’experts en études stratégiques, chacun apportant son point de vue pour analyser de manière holistique les ramifications du différend régional et son impact sur les espaces euro-méditerranéen, atlantique et sahélien, selon la fiche de l’ouvrage.

Cet ouvrage, dirigé par l’essayiste français Jérôme Besnard, apporte ainsi une réponse dépassionnée et sereine à la propagande alimentée par l’Algérie et le “polisario” sur le différend régional sur le Sahara marocain. Il sera le premier d’une série d’ouvrages consacrés à la question du Sahara marocain.

LR/MAP