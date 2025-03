Rabat | Un nouveau plan d’aménagement pour hisser la ville au rang des capitales mondiales

Partager Facebook

Le nouveau plan d’aménagement de Rabat vise à hisser la ville au rang des capitales mondiales afin qu’elle soit à la hauteur des attentes de ses habitants et ses visiteurs au moment où le Maroc s’apprête à organiser des événements internationaux d’envergure, a indiqué vendredi la présidente du Conseil de la commune de Rabat, Fatiha El Moudni.

S’exprimant lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du plan d’aménagement de la capitale, Mme El Moudni a souligné que “Rabat mérite le meilleur plan d’aménagement possible, d’autant plus qu’il ne s’agit pas seulement d’une capitale administrative, mais aussi d’une capitale culturelle et touristique qui attire de plus en plus d’investissements”.

A cet égard, elle a mis l’accent sur les dimensions et les retombées des grands projets en cours de réalisation dans la ville, compte tenu de leur impact bénéfique au niveau de la capitale et des villes avoisinantes, notamment en termes de création d’emplois.

La présidente du Conseil communal de Rabat a, dans ce contexte, assuré que “l’opération d’expropriation pour utilité publique réalisée dans les cinq arrondissements de la ville a pour objectif d’assurer l’extension des routes afin de décongestionner et de fluidifier la circulation, particulièrement au niveau des grandes artères”.

S’agissant de la vente des biens immobiliers situés dans des zones ne faisant pas l’objet de procédure d’expropriation pour utilité publique, comme c’est le cas pour Sania Gharbia dans le quartier de l’Océan, Mme El Moudni a affirmé qu’”il s’agit de transactions menées dans un cadre consensuel autour des prix de vente au profit de la direction des domaines de l’État”.

La responsable a, dans ce cadre, relevé que le processus d’adoption du projet de plan d’aménagement s’est déroulé dans le plein respect des lois et règlements en vigueur en la matière.

