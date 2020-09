Rabat | Signature d’une convention de partenariat entre la HACA et son homologue ivoirien

La Présidente de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), Latifa Akharbach, et le Président de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) de Côte d’Ivoire, René Bourgoin, ont procédé mardi à la signature, via visioconférence, d’une convention de partenariat et de coopération entre les deux instances de régulation.

Cette convention de partenariat et de coopération, qui prévoit plusieurs axes de collaboration entre les deux instances, se base essentiellement sur le rôle et la place spécifiques des médias dans le développement de la culture démocratique et l’animation de la vie publique, ainsi que sur la nécessité de consolider l’expertise, l’efficience et l’autonomie des instances de régulation, a indiqué la HACA dans un communiqué.

Elle met en place un comité mixte en charge de la veille juridique et du développement des modalités de régulation des médias audiovisuels, a fait savoir la même source, ajoutant que les deux régulateurs africains ont également convenu de renforcer le partage des expertises techniques en matière de suivi du pluralisme et d’outils de monitoring des programmes.

A ce titre et dans un esprit de promotion des complémentarités d’expertise, la HACA Maroc mettra à la disposition de la HACA Côte d’Ivoire la solution informatique qu’elle a développée (HMS-Pluralisme) et qui permet notamment le suivi du pluralisme d’expression dans les médias, aussi bien en période normale que lors des campagnes électorales et référendaires.

Lors de cette cérémonie de signature, Mme Akharbach et M. Bourgoin ont également relevé l’importance de la concertation entre les deux instances au sein des réseaux de coopération régionaux et internationaux de régulateurs des médias, dont elles sont membres, notamment le Réseau des Instances africaines de régulation de la communication (RIARC) et le Réseau francophone des régulateurs des médias (REFRAM).

Cette cérémonie a été marquée par la participation du Directeur général de la HACA, Benaïssa Asloun, des membres du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Fatima Baroudi et Badia Erradi, de la directrice des Opérateurs audiovisuels, Mme Dangny et du directeur des Technologies, des Études et de la Prospective, M.Tuo.

LR