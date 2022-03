Pour Washington, le Maroc est un partenaire stable et pourvoyeur de sécurité

Partager Facebook

Pour les Etats-Unis, le Maroc est un “partenaire stable et pourvoyeur de sécurité”, a indiqué lundi le département d’Etat américain.

“Nous apprécions le Maroc en tant que partenaire stable et pourvoyeur de sécurité, pour son leadership du Forum mondial de lutte contre le terrorisme et pour son rôle de soutien dans la Coalition mondiale pour vaincre l’EI, notamment en coprésidant le Groupe de réflexion sur l’Afrique de la Coalition et en accueillant la prochaine réunion ministérielle de la Coalition en mai”, a indiqué la diplomatie américaine dans un communiqué diffusé à l’occasion de la visite de travail à Rabat du Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken.

Le département d’Etat a rappelé que lors de la dernière session du dialogue bilatéral stratégique, tenue récemment à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la Sous-Secrétaire d’État américaine, Wendy Sherman, les deux pays se sont aussi engagés à “poursuivre une solide coopération anti-terroriste, y compris contre AQMI et l’EI”.

Durant sa visite au Maroc, M. Blinken aura des entretiens avec plusieurs hauts responsables marocains, l’occasion de passer en revue les différents volets d’une coopération solide et multiforme entre deux alliés partageant une vision et des valeurs communes et animés par la même détermination à consolider la dynamique de partenariat au service du développement, de la prospérité et de la paix régionale et internationale.

