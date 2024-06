Portugal | Le Maroc invité d’honneur du Festival MED de Loulé

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc participera en tant qu’invité d’honneur du Festival MED à Loulé, au Portugal, qui se tiendra du 27 au 30 juin.

Cette manifestation culturelle de premier plan est l’occasion de mettre en valeur les différents aspects de la culture marocaine, ses multiples affluents et composantes, et de célébrer la richesse de la gastronomie et de l’artisanat marocains en mettant en valeur les créations des artisans marocains.

La 20e édition du festival célébrera l’histoire millénaire, la culture, la musique et la littérature du Royaume à travers des soirées culturelles, des projections de films, des représentations théâtrales, ainsi que des présentations de livres, ont indiqué les organisateurs dans une note de présentation.

Depuis la première édition du Festival MED, le Maroc est régulièrement présent en raison de ses caractéristiques méditerranéennes, qui le rapprochent de la thématique de cet événement.

«Le Maroc est un pays si proche de nous mais, au-delà des frontières géographiques, il y a encore beaucoup à explorer d’un point de vue culturel et c’est l’un des objectifs du Festival MED», souligne la note, précisant que le rapprochement de Loulé avec le Royaume a franchi des étapes importantes ces dernières années, notamment depuis l’inauguration des Bains islamiques et du manoir de Barreto de Loulé en 2022.

Le Festival MED de Loulé est un événement musical de premier plan qui s’est imposé sur la scène culturelle européenne grâce à son identité distincte qui mêle musique du monde, couleurs, saveurs et arômes, reflétant la diversité culturelle qui caractérise l’événement.

Outre le programme musical qui attire les plus grands noms de l’industrie musicale, le festival comprend également un ensemble d’événements culturels allant de la gastronomie aux arts visuels, en passant par les divertissements, les expositions d’art, la danse, le théâtre, le cinéma, la poésie, les séminaires et les ateliers visant à promouvoir le multiculturalisme et les valeurs de tolérance et de paix.

LR/MAP