Partenariat stratégique Maroc-Italie | Les réformes de grande portée engagées par le Maroc sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI saluées par l’Italie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Vice-Président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne, Antonio Tajani, ont signé, mercredi à Rome, le Plan d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique multidimensionnel entre le Maroc et l’Italie.

La signature de ce plan d’action marque la mise en œuvre concrète de l’instrument bilatéral structurant qu’est la Déclaration conjointe sur le partenariat stratégique multidimensionnel entre les deux pays, signée le 1er novembre 2019 à Rabat.

Dans cette Déclaration conjointe, qui pose les fondations d’un partenariat bilatéral rénové et ambitieux, l’Italie avait salué ‘’les réformes de grande portée engagées par le Maroc au cours des deux dernières décennies sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et les efforts réalisés en vue d’un développement politique, économique et social’’. Rome avait également salué l’action menée par le Souverain en faveur du développement, de la stabilité et de l’épanouissement du continent africain.

Les deux pays avaient exprimé, à cette occasion, leur détermination à agir conjointement pour préserver et consolider le niveau atteint des relations, et à s’engager à donner un nouvel élan au dialogue politique dans toutes ses dimensions, en vue de répondre aux besoins de stabilité et de paix régionale et internationale.

Dans le domaine sécuritaire, le Maroc et l’Italie avaient salué également le professionnalisme reconnu des services des deux pays et apprécié leurs efforts dans la contribution à la sécurité internationale. Ils se sont félicités, à cet égard, du rôle joué par Rome et Rabat en matière de lutte contre le terrorisme, la migration irrégulière et la criminalité transnationale.

Au sujet de la question migratoire, les deux parties ont encouragé ‘’une migration légale porteuse de plus-value pour les deux pays’’.

Il ressort du même document que les deux pays sont convaincus qu’un règlement pacifique des différends et des conflits affectant la région jouerait un rôle déterminant dans la stabilité et le développement de cette dernière, et ‘’constituent l’un pour l’autre des partenaires clés dans la gestion des défis régionaux et internationaux’’.

Par ailleurs, les deux parties ont saisi l’occasion pour réaffirmer leur engagement commun à renforcer le dialogue politique et le processus d’intégration avec l’Union Européenne, en vue d’un partenariat rénové avec le Royaume du Maroc, qui prenne en compte toutes les dimensions des relations avec ce groupement régional.

Dans leur partenariat stratégique multidimensionnel, le Maroc et l’Italie s’engagent également à se concerter sur les questions liées à l’Afrique et à promouvoir une coopération tripartite mutuellement bénéfique avec des partenaires africains.

La Déclaration conjointe a également évoqué la question de la paix au Moyen-Orient, précisant que les deux parties ont appelé à l’instauration d’une paix juste et globale dans cette région et estimé, au sujet du conflit israélo-palestinien, que la solution de deux États, avec Jérusalem comme capitale pour les deux, contribuera, sans aucun doute, à ce but et permettra aux peuples de la région de vivre en paix et sécurité selon leurs aspirations légitimes.

