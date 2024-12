Ouverture à Rabat des travaux de la 5è édition de l’Africa Investment Forum

Partager Facebook

Les travaux de la 5è édition de l’Africa Investment Forum (AIF), placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ont débuté, mercredi à Rabat, réunissant des acteurs clés pour faciliter le financement et la réalisation de projets à fort impact sur le continent.

La séance d’ouverture a été marquée par la présence du Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Président honoraire de la Banque africaine de développement (BAD), Omar Kabbaj, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah et du président de la BAD, Akinwumi Adesina.

L’AIF 2024, placé sous le thème “Tirer parti de partenariats innovants pour passer à l’échelle supérieure”, se positionne comme plateforme incontournable en ouvrant la voie à des investissements stratégiques soutenant la transformation économique de l’Afrique et en fournissant un accès direct à des opportunités de transactions à travers le continent.

Depuis son lancement en 2018, l’AIF a suscité près de 180 milliards de dollars d’intérêts d’investissement pour des projets d’envergures dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures, de la santé et de l’agriculture, renforçant ainsi son statut de principale plateforme d’investissement en Afrique pour les investisseurs mondiaux.

Son événement annuel phare, les Market Days, constitue un espace privilégié dédié à mettre en lumière, à discuter et à faire avancer les opportunités d’investissement à travers l’Afrique.

Participer aux Market Days 2024 de l’AIF offre une occasion unique de se connecter avec un large réseau de décideurs, investisseurs et promoteurs de projets engagés dans l’évolution du paysage d’investissement en Afrique.

L’événement propose un réseautage exclusif, un accès à des projets bancables dans divers secteurs, une présentation des initiatives phares comme “Women as Investment Champions” et “Sports as a Business Catalyst”, ainsi que des sessions de négociation en temps réel et des panels d’experts sur les tendances et défis des investissements en Afrique.

