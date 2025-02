Ouverture à Rabat de la 2è Rencontre Africaine des institutions de formation en journalisme et communication

Partager Facebook

La 2ème Rencontre africaine des institutions de formation en journalisme et communication s’est ouverte lundi à Rabat sous le thème “Management des institutions de formation en journalisme et communication en Afrique”.

Initiée par l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC), cette manifestation de trois jours est l’occasion de favoriser l’échange d’expertise et d’élargir les champs de partenariat du réseau pour une réflexion concertée de l’enseignement et du management entre les instituts membres du réseau INFOCOM. Elle connaît la participation des six pays membres fondateurs du réseau, mais aussi de nouveaux pays.

Dans son allocution d’ouverture, le directeur de l’ISIC, Abdellatif Bensfia, a appelé à bâtir “un modèle africain d’enseignement et de recherche en journalisme et communication, adapté aux spécificités du continent, aux besoins des professionnels et aux enjeux sociétaux”, soulignant l’importance d’un positionnement stratégique avantageux pour les établissements africains, tant au niveau national que continental, afin de renforcer leur rôle dans la production d’une information contextualisée et dans la formation des leaders d’opinion.

Pour ce faire, M. a préconisé la mise en place d’une approche stratégique intégrée articulée autour de quatre dimensions: académique, institutionnelle, sociétale et marketing.

Cette vision repose sur une interaction étroite entre les institutions académiques, le marché professionnel, la société et les départements ministériels de tutelle, a-t-il expliqué, plaidant pour une meilleure adéquation entre les programmes de formation et les réalités professionnelles ainsi que pour un engagement citoyen renforcé et une gestion proactive de l’image et de la notoriété des institutions.

Parmi les actions prioritaires proposées, le directeur de l’ISIC a évoqué l’amélioration de la qualité des enseignements, le développement de partenariats stratégiques, la conformité réglementaire et l’adoption de systèmes d’évaluation pour mesurer l’impact des formations sur les étudiants et les professionnels.

M. Bensfia a exhorté les participants à partager, lors de cette rencontre, leurs expériences managériales afin d’affiner cette vision stratégique portée par des valeurs de fraternité et de citoyenneté propres aux cultures africaines.

Pour sa part, le directeur de l’École nationale des sciences et techniques de l’information et de la communication de l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin, Ferdinand Kpohoue, a souligné l’importance de la mutualisation des forces entre les écoles africaines de journalisme et de communication.

Bien que l’Afrique soit riche en ressources humaines et naturelles, son développement reste freiné par un manque d’organisation et de collaboration, a-t-il relevé, insistant sur l’impératif de favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants entre les institutions membres du réseau INFOCOM.

Cette coopération permettra de renforcer les compétences des journalistes et de répondre aux défis du développement africain en créant une dynamique collective, a estimé le responsable béninois.

Dans ce sens, il a recommandé la formation de journalistes à même de représenter valablement l’Afrique et les Africains à l’échelle internationale, estimant que l’élargissement du réseau, notamment avec l’inclusion récente du Sierra Leone, un pays anglophone, constitue un pas important vers une couverture panafricaine.

M. Kpohoue a évoqué, par ailleurs, l’évolution constante du métier de journaliste, notamment face aux avancées de l’intelligence artificielle, insistant sur le rôle clé des écoles africaines dans l’accompagnement de ces mutations.

Outre la participation des directeurs de l’ISIC (Maroc) et de l’École nationale des sciences et techniques de l’information et de la communication de l’Université d’Aboney-Calavi (Bénin), cet événement rassemble plusieurs personnalités académiques, dont Virginie Ompoussa, chef du département communication à l’Université Omar Bongo (Gabon), et Mamady Yaya Cissé, directeur adjoint chargé des études à l’Institut supérieur de l’information et de la communication de Kountia (Guinée).

Sont également présents Aboubacar Abdoulwahidou Maïga, directeur général de l’École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako (Mali), Joshua Philip Ayodele Nicol, directeur par intérim du département de journalisme et des études médiatiques à l’Université de Sierra Leone, et Mamadou Ndiaye, directeur du Centre d’études des sciences et techniques de l’information de Dakar (Sénégal).

Le programme de cette Rencontre inclut une table ronde sur “Le management des établissements de formation en journalisme et communication en Afrique : Quels modèles préconiser ?”, ainsi qu’une réunion dédiée au Conseil des membres fondateurs du Réseau africain des institutions de formation en journalisme et communication.

LR/MAP