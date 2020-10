ONMT | Franc succès de la 2ème édition des Tourism Marketing Days

Partager Facebook

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a organisé la deuxième édition des Tourism Marketing Days (TMD).

Ce concept novateur a pour objectif de réunir l’ensemble des professionnels du tourisme autour des questions stratégiques du secteur. L’événement avait pour objectif de mettre en place les stratégies marketing et commerciales à même de positionner, dans ce contexte difficile, la marque tourisme Maroc sur l’échiquier du marché mondial du tourisme.

L’édition 2020 des TMD s’est déroulée, mardi 27 octobre 2020 en semi-présentiel. Abrité par 2M, l’événement a été diffusé depuis l’un des plateaux de la chaîne, en présence de Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT et Hamid Bentahar, Vice-Président de la Confédération Nationale du tourisme et Président du Conseil Régional du Tourisme de Marrakech-Safi, et de plusieurs directeurs de l’ONMT.

Pour une reprise graduelle de l’activité touristique

La rencontre a été marquée par l’intervention, en duplex, de Nadia Fettah Alaoui, ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale qui a souligné: «Nous envisageons toujours la relance, parce que nous le pouvons mais dans un contexte sanitaire spécifique». Le ton a ainsi été donné. Directement inspirée des interrogations émises par les professionnels marocains du tourisme lors d’un micro-trottoir, la première partie des TMD avait pour objectif d’établir un diagnostic de la situation exceptionnelle traversée par le secteur, avec un focus sur le Maroc. Cet état des lieux a permis de définir les principaux défis à relever afin de relancer le tourisme international et sécuriser les emplois et l’outil productif. Parmi ces défis, Adel El Fakir a souligné la nécessité «d’agir avec le peu de possibilités qui nous sont offertes…Il ne faut pas attendre d’avoir de meilleures conditions. Il faut agir aujourd’hui, ensemble, directement sur les marchés, pour avoir un impact». Pour El Fakir, il s’agit également de concentrer le marketing de la destination sur l’expérience.

La deuxième partie des TMD a été l’occasion de présenter une partie des résultats de l’étude sur le tourisme international menée par l’ONMT depuis le début de la crise sanitaire afin de comprendre les nouvelles motivations de voyage des touristes et leurs attentes en cette période particulière, mais aussi leur perception de la marque Maroc ainsi que celle de l’univers concurrentiel. Ces résultats ont été challengés grâce aux recommandations et analyses des principaux acteurs du marché. A l’issue de cette séquence, Adel El Fakir a soulevé quatre priorités d’action majeures : les conditions d’accessibilité, la reconstruction de l’aérien, le partenariat avec les tour-opérateurs et la relation avec le client final. La troisième partie de l’événement avait pour but de rappeler les priorités afin d’optimiser le rendement des actions promotionnelles et commerciales planifiées. La rencontre a été ponctuée d’interventions de grands acteurs étrangers du marché qui ont exprimé leurs attentes, leurs recommandations ainsi que leur fort attachement à la destination Maroc, qui dispose de tous les atouts pour une potentielle reprise. Des étudiants de l’Institut Supérieur International du Tourisme de Tanger ont également été conviés à participer à cet événement

L’événement a été conclu par une prise de parole de l’un des principaux compétiteurs du Maroc, Luis Aranjo, PDG de Tourismo Portugal et président de The European Travel Commission. Adel El Fakir a ainsi souligné l’importance de s’intéresser aux actions de la concurrence pour une relance efficace. Au-delà des réflexions menées, les « Tourism Marketing Days » sont venus conforter le fait qu’aujourd’hui plus que jamais opérateurs publics et privés qu’ils soient ministère du tourisme, ONMT, CNT, RAM, sont mobilisés et soudés, ensemble, autour d’un objectif commun: celui de mettre en place les jalons d’une reprise graduelle et pérenne.

LR