Marrakech | Campagne de sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer du sein

Une campagne de sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer du sein a été organisée dimanche à Marrakech, dans l’objectif de mettre en exergue le rôle du dépistage précoce pour éviter les complications et réduire les risques liés à cette maladie.

Organisée par l’Association Jeunesse du Maroc pour la Citoyenneté, en partenariat avec l’Association des Etudiants en Médecine et l’Association des Médecins Résidents du CHU Mohammed VI à Marrakech, en coordination avec la Direction Régionale de la Santé et de la Protection Sociale de Marrakech-Safi, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale contre le cancer (31 octobre), ainsi que de la campagne nationale de sensibilisation sur l’importance du dépistage et de la détection précoce des cancers du sein et du col de l’utérus, lancée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Sept médecins de l’Association des Médecins Résidents du CHU Mohammed VI de Marrakech, dix-sept étudiantes de la Faculté de Médecine, ainsi que de nombreux bénévoles de l’Association Jeunesse du Maroc pour la Citoyenneté, appuyés par une unité médicale mobile, ont contribué au succès de cette campagne, qui a ciblé un plus grand nombre de femmes de la cité ocre, tout en les sensibilisant sur l’avantage de ce genre de campagne dans la détection précoce du cancer du sein.

« Cette campagne vise à contribuer à la sensibilisation sur l’importance de dépistage précoce du cancer du sein et de mettre en exergue son importance dans la réduction du nombre des cas graves qui seraient engendrés par un retard dans le traitement de cette maladie », a indiqué le président de l’Association Jeunesse du Maroc pour la Citoyenneté, M. Ismail Senhaji.

Dans une déclaration à la MAP, M. Senhaji, a ajouté que cette action a également pour objectif d’inciter et encourager les femmes de la région à procéder au dépistage précoce du cancer du sein et à recourir aux méthodes disponibles pour la prise en charge de cette maladie, afin de les doter de l’ensemble des connaissances essentielles sur les moyens de prévention.

Pour sa part, Mme Rochd Sarah, médecin résidente au CHU Mohammed VI de Marrakech, a souligné l’importance de cette campagne pour favoriser la détection précoce du cancer du sein, considéré comme étant le plus fréquent au Maroc, et la première cause de décès par cancer chez la femme.

Dans ce sens, elle a exhorté les femmes à consulter d’urgence un médecin spécialiste en cas de découverte d’une tumeur ou d’une rougeur au niveau de leur corps, ce qui peut permettre la découverte de la maladie avant qu’elle n’atteigne des stades graves et avancées.

Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale, rappelle-t-on, organise depuis le 25 octobre et jusqu’au 25 novembre courant, une campagne nationale de sensibilisation sur l’importance du dépistage et de la détection précoces des cancers du sein et du col de l’utérus, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de prévention et de contrôle du cancer 2020-2029.

Placée sous le slogan « Le dépistage précoce, protège ta vie et te procure quiétude », cette opération se fixe pour mission de renforcer la sensibilisation à l’importance de la prévention et du dépistage de ces deux types de cancer et de mettre en lumière les efforts fournis par le ministère et ses partenaires, en dépit de l’impact de la pandémie de la Covid-19.

Il convient de rappeler que les cancers du sein et du col de l’utérus se classent au premier rang des cancers enregistrés chez la femme au Maroc, représentant respectivement 36% et 11.2%, selon les données du registre du cancer.

LR/MAP