Maroc-Emirats Arabes Unis | Lancement des 1ère phases du programme de coopération bilatérale dans les domaines sécuritaires

La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), en partenariat avec le Commandement général de la police d’Abou Dhabi, entament ce lundi la mise en œuvre des premières phases du programme de coopération bilatérale dans les domaines de formation policière et d’échange d’expertises et de connaissances dans nombre de domaines sécuritaires d’intérêt commun entre les parties marocaine et émiratie.

Le cadre de coopération bilatérale entre les services de sécurité du Maroc et leurs homologues de l’Emirat d’Abou Dhabi comprend la mise en œuvre du programme d’échange de visites entre les cadres sécuritaires des deux parties, en vue de s’informer de près sur les expériences et les expertises dans les différents domaines et spécialités policières, indique un communiqué de la DGSN.

Il s’agit, de même, de la tenue de sessions conjointes de formation continue spécialisée dans les domaines sécuritaires relatifs à la lutte contre la criminalité, au maintien de l’ordre public et à la consolidation du rôle de la science et des nouvelles techniques dans le domaine policier.

Les activités du programme de coopération bilatérale et avancée entre les deux pays comprennent également l’organisation par la DGST des sessions de formation spécialisées dans des domaines de renseignements précis, au bénéfice de cadres de la police d’Abou Dhabi, dans le but de permettre à ces cadres de s’enquérir de l’expérience marocaine distinguée dans le domaine de lutte contre les organisations terroristes et la criminalité transfrontalière.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce partenariat, ajoute le communiqué, l’Institut Royal de Police abrite, à partir de lundi et pour une durée de deux mois, une session de formation théorique spécialisée dans le domaine de la police judiciaire et de la lutte contre la criminalité, au profit de cadres supérieurs relevant du commandement de police d’Abou Dhabi, sous la supervision des cadres sécuritaires marocains.

Cette session sera suivie d’une période de formation appliquée au sein de services centralisés et décentralisés relevant de la Sûreté nationale, notamment la Brigade nationale de la police judiciaire, le Laboratoire de police scientifique et technique et le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca.

La concrétisation de ce programme de partenariat intervient en application de la mise en œuvre des décisions issues de la rencontre qui a réuni le directeur général de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire avec le commandant en chef de la police d’Abou Dhabi, en marge de sa visite de travail dans le Royaume du Maroc le 07 octobre 2022, ainsi que dans le cadre de la volonté commune de renforcer la coopération maroco-émiratie dans divers domaines sécuritaires, le but étant de garantir le renforcement de la sécurité des deux pays et de la sûreté de leurs citoyens, indique la même source.

