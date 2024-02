Maroc-Allemagne | Lancement de la 2è phase du projet de coopération dans le secteur agricole et forestier

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’atelier du lancement officiel de la deuxième phase du projet de dialogue technique dans le secteur agricole et forestier (DIAF), a été organisé, mardi à Rabat, sous la présidence du secrétaire général du département de l’Agriculture, Redouane Arrach, et de l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Maroc.

Cet atelier a été l’occasion de présenter les principaux acquis obtenus lors de la première phase du projet DIAF et donner les grandes lignes de l’orientation stratégique et les axes d’intervention pour la deuxième phase, indique un communiqué du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

Initié via la signature d’une déclaration d’intention en avril 2019 et un accord de mise en œuvre en novembre 2019, le projet DIAF a connu un franc succès lors de sa première phase d’exécution de quatre années (2019 – 2023), ajoute la même source.

Fort des réussites du projet, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, et le ministère Fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture (BMEL) de la République Fédérale d’Allemagne, ont décidé de prolonger cette collaboration fructueuse pour une durée additionnelle de trois ans (2024-2026).

Selon le communiqué, l’accord de mise en œuvre pour cette deuxième phase du projet de Dialogue Technique Agricole et Forestier (DIAF) Maroco – Allemand a été signé le 20 janvier 2024 à Berlin dans le cadre de coopération bilatérale entre les deux ministères.

Le projet DIAF vise à intensifier de manière durable les échanges d’expertises et l’assistance technique afin de soutenir et conseiller les partenaires marocains sur des thématiques agricoles prioritaires. Cette initiative s’inscrit dans la lignée des projets similaires du BMEL qui visent à promouvoir un dialogue technique agricole pour répondre à des questions spécifiques du secteur.

La deuxième phase du projet illustre l’engagement résolu du Royaume du Maroc et de la République Fédérale d’Allemagne à approfondir leur coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’agriculture et de la sylviculture. Cette collaboration vise à soutenir les efforts de réformes du secteur agricole et forestier au Maroc.

L’objectif principal de cette phase est de s’appuyer sur les progrès réalisés jusqu’à présent pour renforcer à long terme l’agriculture biologique et les organisations professionnelles agricoles et forestières (OPAF) au Maroc.

Elle comprend deux composantes principales, à savoir l’amélioration des cadres juridiques et institutionnels pour la promotion et le contrôle de la production agricole biologique ainsi que pour le développement des organisations professionnelles agricoles. Cette composante vise à conseiller le gouvernement marocain sur ces aspects cruciaux.

La deuxième composante vise le renforcement du système des groupements d’entreprises dans le domaine de l’agriculture et de la foresterie, avec un accent particulier sur l’intégration des petites et moyennes entreprises dans les circuits économiques locaux, fait savoir le communiqué.

Cette deuxième phase du projet DIAF marque une étape importante dans le renforcement des liens entre le Maroc et l’Allemagne dans le domaine agricole et forestier, et démontre la volonté commune de travailler ensemble pour un développement durable.

LR/MAP