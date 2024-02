Maroc-Etats-Unis | Des échanges culturels fructueux pour un partenariat solide et multiforme

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La directrice exécutive du programme Fulbright Maroc, Rebecca Geffner, a mis en avant la densité des échanges culturels fructueux entre le Royaume et les Etats-Unis, deux alliés de longue date liés par un partenariat stratégique multiforme et inclusif.

“Le Maroc est l’un des alliés les plus proches et les plus anciens des États-Unis, notre amitié remontant à la fondation même des États-Unis. Chaque jour, nous constatons et nous expérimentons la profondeur et la force de cette relation”, a souligné Mme Geffner dans une interview accordée à la MAP à l’occasion d’une cérémonie tenue récemment à Washington en l’honneur des lauréats marocains et américains du Programme Fulbright 2024.

Elle a relevé que depuis plus de 40 ans, le programme Fulbright constitue un pont essentiel entre le Maroc et les États-Unis, favorisant la compréhension mutuelle et les échanges culturels, notant qu’à la faveur de ce programme, qui se veut un pilier de la diplomatie publique américaine, les deux pays partagent les connaissances et forgent des liens durables.

Mettant en avant l’engagement “plus que jamais fort” des États-Unis et du Maroc en faveur de la paix, de la prospérité et de la sécurité dans la région et dans le monde, la responsable américaine a souligné que “nos liens interpersonnels constituent un élément important de la profondeur, de l’étendue et de la qualité de nos relations solides”.

“L’impact de cet échange va au-delà des collaborations de recherche et du monde universitaire, créant des liens riches entre nos boursiers de Fulbright marocains et leurs communautés aux États-Unis, ainsi qu’entre nos boursiers de Fulbright américains et leurs communautés au Maroc”, a-t-elle expliqué.

Et d’ajouter que les lauréats Fulbright agissent comme des ambassadeurs culturels, dissipant les idées préconçues sur certaines cultures et régions, et donnant à leurs homologues américains un véritable aperçu de la culture et des traditions marocaines et vice-versa.

Mme Geffner a, par ailleurs, fait observer que les programmes de la Commission maroco-américaine pour les échanges éducatifs et culturels (MACECE), via Fulbright, soutiennent également les réformes éducatives proposées par le gouvernement marocain, notant que Fulbright offre un forum pour partager les meilleures pratiques, les nouvelles techniques pédagogiques et un réseau international élargi.

Évoquant l’impact de ce programme sur les opportunités économiques entre les deux pays, elle a relevé que depuis plus de 40 ans, le retour sur investissement des deux gouvernements via Fulbright ne cesse d’augmenter, précisant que les boursiers Fulbright marocains reviennent des États-Unis avec notamment des diplômes de maîtrise, des pratiques pédagogiques élargies et une expérience professionnelle dans des entreprises multinationales.

“Ils (les lauréats du programme) sont bien placés pour influencer positivement la trajectoire de développement du Maroc”, a-t-elle dit.

De l’autre côté, de tels programmes profitent également au développement de dirigeants américains, a-t-il noté, ajoutant que les boursiers américains, au terme de leur parcours Fulbright, deviennent diplomates, dirigeants gouvernementaux et universitaires de premier plan dans leur domaine, consultants ou propriétaires d’entreprises.

La cérémonie en l’honneur des lauréats marocains et américains du programme Programme Fulbright 2024 s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de SM le Roi aux Etats-Unis, Youssef Amrani, et de responsables du département d’Etat et de la Commission maroco-américaine pour les échanges éducatifs et culturels.

LR/MAP