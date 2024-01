Maroc/ALECSO | Lancement de projets communs dans le domaine de l’Education

Partager Facebook

L’Organisation arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences (ALECSO) et le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports ont signé, dimanche à Tunis, une convention-cadre de partenariat pour le lancement de projets communs dans le domaine de l’éducation et de la formation.

Signée par le Directeur général de l’Organisation, Mohamed Ould Amar et le Secrétaire général de la Commission nationale de l’éducation, de la science et de la culture, Jamal Eddine El-Aloua, à l’occasion du premier forum des affaires et des partenariats de l’ALECSO, cette convention prévoit la mise en œuvre de trois projets conjoints proposés par le ministère de l’Éducation nationale.

Ces projets portent notamment sur l’intelligence artificielle dans le domaine de l’éducation, le développement des compétences numériques chez les enfants arabes et le programme de prise en charge des personnes atteintes de troubles du spectre autistique.

A cette occasion, M. El-Aloua a souligné que la mise en œuvre de ces projets permettra le renforcement du partenariat entre l’ALECSO et le ministère de l’Éducation nationale, notant que ce forum constitue une occasion privilégiée de nouer des partenariats entre l’ALECSO et les différents acteurs du secteur de l’Education et de la formation.

A travers ce partenariat, le responsable a expliqué que le département de l’Education nationale pourrait échanger des expériences avec l’ALECSO et les pays membres de l’organisation pour contribuer à la réussite des projets communs et des différents programmes prioritaires.

Le Maroc est représenté à ce Forum par une délégation comprenant le Secrétaire général de la Commission nationale de l’éducation, de la science et de la culture, Jamal Eddine El-Aloua, le Secrétaire général du Conseil Economique, Social et Environnemental, Younès Benakki, ainsi que le chargé d’affaires à l’ambassade du Maroc à Tunis, Mohamed Iboumraten.

Ce forum de deux jours se veut une plateforme d’échanges entre les organisations régionales et internationales, dans la perspective de lancer de nouveaux modèles de partenariat et de réaliser des projets communs, avec un impact positif sur les pays membres.

Créée en 1970, l’ALECSO dont le siège est situé à Tunis, œuvre sous l’égide de la Ligue Arabe pour promouvoir la langue arabe à travers le développement des domaines de l’éducation, de la culture et des sciences aux niveaux régional et national.

L’action de l’Organisation porte essentiellement sur la promotion des ressources humaines dans les pays arabes, la promotion des conditions du développement éducatif, culturel, scientifique, environnemental et communicationnel ainsi que l’évolution de la langue arabe et de la culture arabo-musulmane au-dedans et au dehors du monde arabe.

