Marché obligataire | Les taux secondaires en hausse du 27 février au 05 mars

Les taux du marché secondaire ont globalement progressé sur la période du 27 février au 5 mars, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

Les plus fortes variations ont concerné les maturités à 2 ans, en hausse de 2,53 points de base (pbs) à 2,66%, et à 52 semaines, en progression de 1,92 pbs à 2,58%, précise BKGR dans sa récente note “Fixed Income Weekly”.

Lors de la dernière adjudication, le Trésor a levé 2,58 milliards de dirhams (MMDH), soit 51% du montant proposé de 5,07 MMDH, indique la même source.

Les levées ont porté sur les maturités de 52 semaines et 2 ans avec des taux limites respectifs de 2,6271% et de 2,6721%. Ces opérations ont induit une hausse des taux primaires de 1 pbs pour la ligne 52 semaines et une stabilisation de celui de la maturité 2 ans.

En termes de perspectives, BKGR anticipe une poursuite de la consolidation globale des taux, dans un contexte d’incertitude sur le momentum et les conditions de sortie à l’international, ainsi qu’en l’absence de besoins significatifs pour le mois de mars.

LR/MAP