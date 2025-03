Madrid | Un Iftar collectif sous le signe du partage, de fraternité et du vivre-ensemble

Partager Facebook

Près de 3.000 personnes issues des diverses communautés religieuses et ethnoculturelles ont été réunies, samedi à Parla, dans la banlieue de Madrid, autour d’un Iftar collectif pour célébrer les valeurs du partage, de fraternité et du vivre-ensemble.

Plusieurs membres de la communauté marocaine établie dans la région de Madrid ont pris part à ce diner-iftar, organisé par la municipalité de Parla en collaboration avec le tissu associatif marocain local.

L’objectif de cette initiative, qui s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et conviviale empreinte de spiritualité et de piété, est de promouvoir les valeurs du vivre-ensemble et de solidarité ainsi que la culture du partage et d’entraide en ce mois béni du Ramadan.

A cette occasion, le maire de Parla, Ramón Jurado Rodríguez, a indiqué que le but de cette initiative est de renforcer les liens humains entre les différentes communautés religieuses, mettant en relief l’important apport et contribution des Marocains installés à Parla à la richesse culturelle et à la diversité de la ville.

Cet Iftar, qui coïncide avec la Journée internationale de lutte contre l’islamophobie célébrée le 15 mars de chaque année, démontre que la meilleure culture est celle du partage et de l’acceptation de la différence, a souligné M. Jurado Rodríguez.

Pour sa part, le Consul général du Maroc à Madrid, Kamal Arifi, a affirmé que cet iftar collectif représente une belle illustration des valeurs de partage et de fraternité qui caractérisent le mois sacré du Ramadan, et de la longue tradition de coexistence religieuse qui a toujours prévalu au Maroc le long de son Histoire.

Il a souligné également l’engagement du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, en faveur de la promotion des valeurs de tolérance et de dialogue interreligieux et interculturel.

De son côté, Aya Ben Hamama, conseillère à la municipalité de Parla, a dit que cette initiative reflète le dynamisme des membres de la communauté marocaine installée à Parla qui œuvrent au développement et au progrès aussi bien de leurs pays d’accueil que d’origine.

Cet Iftar, devenu une tradition annuelle, constitue un espace d’échange interculturel pour faire triompher les nobles valeurs d’ouverture sur l’autre, d’entente et de rapprochement, conformément aux préceptes et valeurs authentiques de l’Islam.

