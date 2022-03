L’ouverture sur les marchés africains au centre d’une rencontre à Tanger

Partager Facebook

Une réunion de travail s’est tenue, mardi à Tanger, consacrée à l’examen des moyens de renforcer l’ouverture sur les marchés africains.

Dans le cadre de l’activation de sa stratégie d’ouverture sur les marchés africains, la Chambre de commerce, d’industrie et des services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA), a reçu une délégation d’investisseurs et d’hommes d’affaires africains représentant les secteurs des industries agroalimentaires, de la construction, du textile et du tourisme, entre autres, indique un communiqué de la Chambre régionale.

Cette rencontre, qui a connu la participation des représentants de la Chambre Anouar Arbai et Mouad Abdalat, et des membres de la commission des relations internationales-Afrique, et les femmes et hommes d’affaires membres de la chambre régionale, a été l’occasion de présenter des exposés sur le secteur du tourisme et les potentialités de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ainsi que sur le climat d’investissement présenté par le Centre régional d’investissement (CRI).

Cet événement a été marqué également par la tenue de réunions d’affaires bilatérales entre les entrepreneurs africains et leurs homologues de la région du Nord.

